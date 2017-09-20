Что приходит на смену показному потреблению

В 1899 году американский экономист и социолог Торстейн Веблен заметил, что серебряные ложки и корсеты являются средством демонстрации принадлежности к элите. Тогда и появилась его знаменитая работа «Теория праздного класса: экономическое исследование институций».

Этот праздный класс, по мнению ученого, преуспел в демонстративном потреблении. Праздным классом ученый считал тех собственников бизнеса, которые отошли от управления компаниями.

Под демонстративным потреблением Торстейн Веблен понимал потребление благ, недоступных для большинства обычных потребителей. А высокая цена тех или иных предметов подчеркивала социальную значимость их владельцев.

В наше время демонстративное потребление постепенно теряет свои позиции, потому что предметы роскоши становятся доступнее. Теперь и средний класс может позволить себе приобрести нечто более статусное.

Поскольку теперь каждый может купить дизайнерскую сумку или новый автомобиль, элита по-другому обозначает свой социальный статус. Не отказываясь от премиальных марок автомобилей и часов, по-настоящему богатые люди стали больше тратить денег на образование, создание культурного капитала, на пенсионное обеспечение и здоровье. Эти ценности не всегда возможно явно продемонстрировать кому-то, но хорошее здоровье и обеспеченная старость важнее дизайнерской сумочки.

Незаметное потребление – дело дорогостоящее, однако и с помощью небольших затрат можно продемонстрировать свой статус. В Америке, к примеру, таким маркером служит журнал The Economist, подписка на который стоит всего $100. Однако наличие этого журнала на столе или в портфеле подает сигнал: у человека хорошее образование, позволяющее читать экономическое издание. Применительно к Беларуси, меткой принадлежности к элите может быть журнал «Директор», а подписка на четвертый квартал стоит всего 72.45 руб., электронная версия – 45.00 руб.