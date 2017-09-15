Евросоюз дает грант белорусскому бизнесу

13 сентября в Минэкономики состоялась встреча главы ведомства Владимира Зиновского с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти в рамках его визита в Беларусь.

Сотрудничество нашей страны и ЕБРР длится уже четверть века. За это время ЕБРР предоставил Беларуси порядка 2 млрд. евро. При поддержке ЕБРР реализованы знаковые инвестиционные проекты в частном секторе: заводы «Штадлер» и «Кроноспан».

А с прошлого года Европейским банком реконструкции и развития принята новая Стратегия для Беларуси на 2016-2019 гг., которой сняты всякого рода ограничения по работе в государственном секторе.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, в настоящее время с участием ЕБРР на различных стадиях реализации находятся проекты в финансовой сфере, ЖКХ и транспортной инфраструктуре. Например, ведется активная работа над подготовкой и реализацией первого пилотного проекта государственно-частного партнерства по реконструкции участка автомобильной дороги М-10.

Встреча в Минэкономики завершилась подписанием Соглашения между ЕС и ЕБРР по вопросу поддержки развития малого и среднего предпринимательства в Беларуси. Документ подписали со стороны ЕС – глава Представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин, со стороны ЕБРР – управляющий директор по региону Восточной Европы и Кавказу Франсис Малиж. Общий объем грантового финансирования со стороны ЕС составит 6 млн. евро.