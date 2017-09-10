Добросовестные компании страдают из-за указа о лжеструктурах

Деловое сообщество настаивает на изменении 488-го указа «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств». Обсуждению именно этой острой темы была посвящена встреча представителей бизнес-союзов с руководством Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

Напомним, что указ № 488 вступил в силу с 1 января 2013 г. За прошедшее время, по мнению руководства БСПН им. Кунявского, санкции в рамках этого нормативно-правового акта создали немало проблем для добросовестных субъектов хозяйствования, а некоторых практически довели до разорения.

Представители делового сообщества обозначили проблемные положения документа. Во-первых, согласно указу № 488, сделка с лжепредпринимательской структурой признается недействительной, даже если была совершена до того, как контрагент попал в Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Ответственность наступает и в случае, если сделка была должным образом оформлена, а налоги уплачены. Такие нормы препятствуют работе добросовестных субъектов хозяйствования и создают презумпцию виновности юридических лиц и ИП.

Во-вторых, БСПН им. Кунявского обеспокоен практикой отнесения предприятий и ИП к категории лжепредпринимательских структур. По состоянию на апрель 2017 г. 5375 из 7609 субъектов хозяйствования оказались в реестре неблагонадежных лишь потому, что не находились по своему юридическому адресу. Только 257 субъектов признаны лжепредпринимательскими по решению суда.

По мнению делового сообщества, изменения, внесенные в указ № 488 в 2016 г., не устранили риски для добросовестного бизнеса, а лишь упростили порядок проведения проверок и взыскания средств в бюджет. Как подчеркивает пресс-служба БСПН им. Кунявского, изменения лишь дали возможность «откупиться» от административной ответственности после добровольной уплаты доначисленных налогов, что равносильно признанию себя нарушителем налогового законодательства.

БСПН им. Кунявского выступает с конкретными предложениями, касающимися либерализации положений указа № 488. В частности, необходимо исключить ответственность добросовестного участника сделки за действия недобросовестного. Ведь организация не имеет возможности и не должна проводить следственные действия со своим партнером. В том числе предлагается упразднить административную ответственность и повторное налогообложение при реально проведенных операциях, подтвержденных первичными учетными документами.

Категорически неприемлема практика наложения административных взысканий и доначисления налогов за период, когда контрагент не был включен в реестр. Необходимо конкретизировать понятие «добросовестный приобретатель». Таковым предлагается считать субъект предпринимательской деятельности, который не знал и не мог знать о том, что лицо, с которым он состоит в договорных отношениях, может относиться к субъектам с повышенным риском совершения правонарушений.

Однако эти и другие предложения БСПН им. Кунявского не нашли поддержки у руководства ДФР КГК Беларуси и представителей МНС, присутствовавших на встрече.

Тем не менее, деловое сообщество надеется, что изменения в указ № 488 все-таки будут внесены в проект декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу» и сопутствующих ему документов.

«На встрече прозвучало предложение создать рабочую группу и более детально поработать с указом, что мы, конечно, поддерживаем, — отметила директор БСПН им. Кунявского Жанна Тарасевич. — Диалог должен продолжиться, и, наверное, бизнесу следует найти больше аргументов, чтобы обозначить проблемы, а органам госуправления — глубже в них вникнуть, чтобы найти компромисс».