События недели: 28 августа – 3 сентября

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты руководителей компаний.

Топ крупнейших налогоплательщиков столицы. На 1 августа в консолидированный бюджет Минска поступило 6,6 млрд рублей. Почти треть бюджета Минска сформировали 10 крупных организаций: они обеспечили наибольшие суммы поступлений в январе-июле 2017 г. - ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «Минскэнерго», ООО «Табак-инвест», ИООО «Лукойл Белоруссия», Унитарное предприятие «Велком», ЗАО «Минский завод виноградных вин», СООО «МТС», ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт», ОАО «АСБ «Беларусбанк».

Создан холдинг по производству фармпродукции. В его состав вошли семь предприятий. Шесть государственных предприятий-производителдей перешли из Департамента фармацевтической промышленности, также в состав холдинга вошел Научно-практический центр ЛОТИОС.

Пинская мебель в Хабаровске. Дистрибьюторский центр белорусского холдинга «Пинскдрев» открылся в Хабаровске. Первая партия продукции белорусского производства уже поступила в Хабаровск. У компании«Пинскдрев» сложились тесные партнерские отношения с более чем 150 фирмами из России, Бельгии, Голландии, Финляндии, Швеции, стран Балтии, Казахстана, Украины, Узбекистана и других стран.

Атлас инвестиционной привлекательности издали в Жодино. На иллюстрированных страницах – вся информация об экономическом потенциале города на русском и английском языках. Теперь инвестору не нужно искать информацию по разным источникам – она собрана в одном издании тиражом 300 экземпляров.

Памятная монета к юбилею Минска. Нацбанк Беларуси 1 сентября выпустил в обращение памятные монеты «Мінск. 950 гадоў»: серебряную - номиналом 20 рублей, тиражом 1200 штук и медно-никелевую - номиналом 1 рубль, тиражом 2 тыс. штук. Монеты отчеканены на РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан».

О проблемах экспорта. «У нас в стране много говорят об экспорте, но мало что для этого делается, - полагает председатель наблюдательного совета парфюмерно-косметической фабрики «Сонца» Сергей Левин. - Вот Россия для всех - рынок номер один. Он русскоговорящий, на нем нет проблем с инфраструктурой ведения бизнеса. Единые сертификаты, российский рубль для нас - такая же конвертируемая валюта, как белорусский. Не проблема открыть счет или получить кредит в российских рублях, сделать факторинг, форвард. Таможенное оформление, НДС - все идеально, логистика великолепная.

Теперь давайте посмотрим, например, на Украину. Найдите хоть один банк, который откроет счета в гривне. Не найдете. Найдите банк, который проконвертирует гривну в доллар - на ежедневной основе. Не найдете. Я уже не говорю про кредиты и факторинг. Почти такие же проблемы со злотыми, тенге. Инфраструктуры не существует. Власти могли бы более активно работать в этом направлении, решать эти проблемы».

О том, что убивает бизнес. «Нужно широко пропагандировать предпринимательство. У нас предпринимательством занимается примерно 5% населения, и эти люди уже создают около 30% ВВП, - говорит основатель международного автомобильного холдинга «Атлант-М» и инвестиционной компании «Зубр Капитал» Олег Хусаенов. - В Америке предпринимательством заняты четверть населения, и они создают почти 100% ВВП. При этом у нас есть очень негативные явления, которые убивают весь интерес к занятию бизнесом. Те же посадки предпринимателей - они не пропагандируют бизнес. Люди говорят: блин, но свобода же дороже, чем деньги. Не буду ничего делать. Буду сидеть дома на печке, ждать, когда что-то будет «по щучьему веленью…» Такие вещи порождают люмпенство. С этим надо осторожно.

Мы, как «Зубр Капитал», работаем с правительством и видим: люди там адекватно понимают, что нужно делать и как делать. Но не все от них зависит».

Использованы материалы: probusiness.io, tut.by, БелаПАН, БЕЛТА, телеканала СТВ.