Наши люди. Не только в Голливуде

История о том, что выходцы из Беларуси причастны к созданию американской киноиндустрии, более-менее известна. Но напомним, что четверо братьев Вороновых в эмиграции стали именоваться Уорнерами, а созданная им киностудия и сегодня известна как Warner Bros.

Знаменитый американский кинопродюсер Луис Майер когда-то был минчанином Лазарем Меиром. Эмигрировав в США, он стал одним из основателей голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer и американской Академии кинематографических искусств и наук. Именно наш земляк предложил отмечать успехи в киноискусстве премией «Оскар».

В общем, когда говорят: «Наши люди в Голливуде», мы знаем, о ком идет речь. А вот шутку: купила нарядов от Marks&Spencer, поддержала отечественного производителя, понимают не все. Этот бренд у нас ассоциируется с чопорной Англией. А между тем его основатель Михаил Маркс родился в Слониме.

В 1882 году парень из небогатой еврейской семьи эмигрировал в Великобританию. Начинал он свою головокружительную карьеру как мелкий торговец. Купив оптом всякую нужную мелочь, шел в деревни и продавал поштучно. Бизнес оказался выгодным и вскоре он открыл на рынке киоск, в котором было много разной нужной мелочевки, и вся она продавалась по одному пенни. Этот бизнес тоже оказался успешным и вскоре Михаил-Майкл задумался о компаньоне. Им оказался Томас Спенсер.

Компания Marks&Spencer еще несколько лет продавала товары по одному пенни, фактически создав первые универсальные магазины, ведь в них было все: от булавок до печенья.

В истории компании часто упоминается слово «впервые», за 133 года существования были взлеты и падения. Сегодня Marks&Spencer остается одним из самых крупных ритейлерских бизнесов в мире. Компании принадлежит несколько брендов одежды: Classic, Blue Harbour, Limited Collection, Per una, Portfolio, более 885 магазинов, из них 600 - в Великобритании, а остальные 225 - в 40 других странах.

В 2013 году на рынке города Лидс открыли действующий магазин - точную копию первого киоска Penny Bazaar, с которого начиналась империя Marks&Spencer. А у нас магазины формата «все по одной цене» появились совсем недавно.