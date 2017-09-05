Снижение ставок: плюсы и минусы

«Снижение процентных ставок в экономике обусловлено главным образом замедлением инфляции и несет в себе как позитивный эффект для экономики, так и некоторые риски», - прокомментировала Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade решение Нацбанка о снижении ставки рефинансирования с 13 сентября до 11,5% годовых.

Напомним, что это уже седьмое снижение показателя с начала нынешнего года.

«Главный плюс – повышение доступности кредитных ресурсов для бизнеса и населения. Сейчас кредиты стоят почти в два раза дешевле, чем год назад, - пояснила Ж. Кулакова. - В результате совокупный объем выданных кредитов в первом полугодии прирос на 0,8%, при этом кредиты физических лиц выросли на 7,5%, хотя в аналогичном периоде прошлого года произошло сокращение на 0,2%. Частные предприятия пока кредитуются не столь активно – совокупный портфель таких кредитов с начала года сократился на 1%. Но важно, что при этом рублевые кредиты частного бизнеса выросли на 12,7%, а валютные – сократились на 6,8%. Очевидно, что благодаря сближению ставок по рублевым и валютным займам начала расти доля рублевых кредитов».

По мнению эксперта, снижение ставок по кредитам приводит к росту потребительского спроса и расширяет возможности бизнеса для дальнейшего развития. Этот фактор мог стать одним из столпов экономического роста, который наконец-то наметился в Беларуси в этом году.

«Оборотной стороной медали в данном случае является падение ставок по депозитам, что негативно влияет на инвестиционную привлекательность белорусского рубля, - говорит Ж. Кулакова. - За последние месяцы замедлились как темпы прироста рублевых вкладов, так и темпы сокращения валютных. А по итогам июля и вовсе сложилась давно забытая ситуация: валютные вклады физлиц выросли, а рублевые – сократились. В последний раз такое случалось в октябре 2015-го, почти два года назад. Несмотря на то, что ставки по вкладам по-прежнему превышают темпы роста цен и защищают сбережения от инфляции, далеко не все белорусы готовы держать рубли в банке под 7-10%. Хотя такие ставки, конечно, гораздо ближе к норме, чем несколько десятков процентов годовых».

По словам Ж. Кулаковой, говорить о кардинальной смене поведения вкладчиков пока рано, но звоночек тревожный. «Не хотелось бы, чтобы отток рублей из банков на фоне притока валюты стал устойчивым трендом. Это идет в разрез с политикой дедолларизации экономики, которую власти активно проводят в последние годы», - резюмировала эксперт.