События недели: 21-27 августа

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты экспертов.

Электронная накладная. Цифровые технологии будут внедрены на всех этапах перевозки грузов в Евразийском экономическом союзе. Предусматривается, что это позволит перейти к безбумажному документообороту на транспорте.

«Белоруснефть» в Индии. Производственное объединение «Белоруснефть» откроет в Индии официальное представительство. Одной из главных задач новой структуры станет развитие дальнейшего сотрудничества с компаниями Oil India и Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC). В настоящее время реализуется пилотный проект по реабилитации нефтяного месторождения Дигбой, которое является одним старейших нефтяных месторождений в мире и первым в Азии.

Форум «Евразийская неделя» прошел в Астане с 24 по 26 августа. В нем приняли участие представители 24 стран, включая государства ЕАЭС и СНГ, Юго-Восточной и Южной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и Северной Америки.

Из Азербайджана в Беларусь. Через Торговый дом Азербайджана в Минске, который открылся в конце мая, в Беларусь экспортировано 84 тонны плодоовощной продукции, в том числе 8 тыс. бутылок оливкового масла и банк оливкового варенья, 2,7 тыс. бутылок гранатового сока и более 1,2 тыс. коробок чая.

КГК на защите бизнеса. В Комитете государственного контроля под председательством заместителя председателя КГК - директора Департамента финансовых расследований Игоря Маршалова прошло совещание по вопросам противодействия лжепредпринимательству и защите бизнеса от недобросовестных контрагентов. Кроме сотрудников КГК в совещании приняли участие представители МНС, Республиканской конфедерации предпринимательства, Белорусской научно-промышленной ассоциации, Белорусского союза предпринимателей, Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. проф. М.С. Кунявского.

«Большое сердце». Организаторы проекта «Премия HR-бренд» совместно с генеральным партнером конкурса - брендом KFC, учредили новую специальную номинацию «Большое сердце». Участие в данной номинации бесплатное. Победитель получит награду за лучший социально ориентированный проект, реализованный при непосредственном участии сотрудников компании.

«Белавиа» провела осеннюю распродажу. Авиакомпания отдала в продажу более 60 тыс. мест по спецтарифу 30 евро плюс таксы и сборы в одну сторону на более чем 40 направлений. По итогам акции было выкуплено 20 119 мест. Наиболее активными среди пассажиров стали люди в возрасте от 25 до 34 лет, составившие 55% покупателей. В топ-5 направлений традиционно вошли Прага (1 923 мест), Амстердам (1 560), Тбилиси (1 418), Париж (1 323), Рим (1 255).

О новом российском кредите. «Этот кредит, чтобы белорусское правительство не думало о реформах. Тогда Россия сможет выиграть время, через год-два, когда долги будут огромными, можно будет за 20-30% сегодняшней стоимости купить наши успешные предприятия, - полагает руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук. - Это игра Кремля, который будет каждый год использовать неготовность белорусского правительства к реформам для того, чтобы крупнейшие предприятия просто переоформить через долги».

О льняной отрасли в Беларуси. «Сначала нужно проанализировать, а востребованы ли товары из льна? У нас что – существует дефицит в два миллиарда долларов на поставки льна в мире? Такого нет. Так о какой «нефти» мы говорим, - удивляется руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико. - Сейчас конкурирует и льняной батист, и льняное волокно, и другие льняные ткани, которые производятся в Египте и других странах. Производство льна там очень далеко ушло. А у нас… Я вообще думаю, что при слове льняной батист белорусские продавцы в магазинах делают лица, которые напоминают об ужасах Хиросимы и Нагасаки. Они просто не знают, что это такое».

Использованы материалы: gazetaby.com, euroradio.fm, КГК Беларуси, БЕЛТА, interfax.by, telegraf.by, naviny.by.