На британском рынке труда востребованы пенсионеры

Несколько крупнейших британских компаний, в частности, банк Barclays, аптечная сеть Boots, страховая компания Aviva хотят веруть на работу пенсионеров. Это связано с тем, что в Европе стремительно стареет население и на рынке труда образовалось много вакансий.

С 2012 по 2022 г. на пенсию выйдут 14,5 млн человек, а им на смену придет всего 7 млн работников, поэтому англичане хотят вернуть на работу миллион пенсионеров. Каждый год компании, начавшие эту акцию, будут публиковать информацию о возрастном составе своих работников и призывают остальной бизнес последовать их примеру.

Англия потеряла рабочие руки не только из-за демографии, но еще и из-за Брекзита: ведь раньше вакансий заполняли иностранцы в основном из «новой» Европы.

«Бизнесу просто негде будет взять человеческие ресурсы, обладающие нужной квалификацией, — цитирует theageofhappiness.com Энди Бриггса, который возглавляет британское подразделение Aviva. - Мы должны создать на работе такие условия, чтобы работники старшего возраста оставались с нами как можно дольше».

В Англии, как и в Беларуси, есть предубеждение против работников старшего возраста. Но в Туманном Альбионе намерены предложить пенсионерам гибкий график, программы бесплатного обучения, а также переоборудовать рабочие места. Та же Aviva для работы в своем офисе в Бристоле создала особые условия для тех, кто вынужден ухаживать за престарелыми родственниками на дому: гибкий график и ряд консультаций.

Британские эйчары считают, что возвращение пенсионеров на работу – это не только вопрос заполнения рабочих мест, но и создание дружелюбной среды для пожилых людей. Поскольку население стареет, возрастных клиентов становится все больше, то им легче найти общий язык со специалистами своего возраста.

К слову, в июле стало известно, что власти Соединенного Королевства с 2037 г. повысят пенсионный возраст до 68 лет.

В Беларуси также заметен рост доли пожилых людей в общей численности населения, а к 2020 г. их удельный вес достигнет 27%. По данным Минтруда и соцзащиты, каждый четвертый белорусский пенсионер продолжает работать – это почти 643 тыс. человек.