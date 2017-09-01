События недели: 14 - 20 августа

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты экспертов и руководителей.

Электроэнергию будут продавать на электронных торгах. Пилотный проект по организации электронных торгов электроэнергией будет запущен в ЕАЭС. Первые торги организуют с использованием казахстанской и российской платформ. До 1 июля 2018 г. планируется завершить работу над проектом правил торговли электроэнергией на общем рынке.

Кофе выгодней бензина. Продажи сопутствующих товаров в общем объеме продаж «Белоруснефти» занимают долю в 6,2 %. А в сети АЗС «Газпромнефть» в 2016 г. объемы продаж кофе достигли более миллиона чашек. Рентабельность продажи кофе через автоматы на заправках может превышать 100%.

БелАЗ отправится на Aimex-2017. ОАО «БелАЗ» готовится представить карьерную технику большой и особо большой грузоподъемности на международной горнодобывающей выставке Aimex-2017, которая пройдет в Сиднее.

Немновская ГЭС заинтересовала Словакию. Немновскую ГЭС планируется построить в 20 километрах от Гродно, в районе Августовского канала, примерно в 5-6 километрах от границы с Литвой. Проектная мощность - около 20 МВт. В строительство Немновской гидроэлектростанции готовы вложить деньги словацкие инвесторы.

Рис без пошлины. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) распределила на 2018 г. между странами ЕАЭС квоты на некоторые виды сельхозпродукции. Беларусь получит с нулевой ставкой ввозных таможенных пошлин 961 тонну длиннозерного риса из Вьетнама. А с применением пониженной ставки таможенной пошлины нам достанется 20 тыс. тонн свинины, 10 тыс. тонн курятины и 0,9 тыс. тонн мяса индейки.

Минск - Херсон. Руководство «Белавиа» провело переговоры с делегацией Международного аэропорта Херсон, среди обсуждавшийся вопросов: открытие рейса из Минска в Херсон и обратно.

Товарооборот Свердловской области и Беларуси растет. В 2016 г. он составил около $200 млн. За первые пять месяцев текущего года взаимный товарооборот вырос на 31%. Среди стратегических направлений сотрудничества: энергетика, машиностроение, здравоохранение, медицинская и фармацевтическая промышленность, а также сфера высоких технологий и автоматизации.

Каждая пятая - убыточная. В Минске 20,5% компаний являются убыточными. За первое полугодие 2017 г. количество убыточных организаций столицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло с 306 до 311.

О росте средней зарплаты. «Давайте вспомним, как у нас много лет ставили цель по курсу доллара. Потом через череду кризисов дошло, что курсом доллара рулить нельзя, потому что это результат спроса и предложения на валюту, - говорит старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. - Так вот, зарплата - это тоже не целевой показатель, это - результат работы экономики. Можно ставить задачи по росту экономики - тогда следствием будет и рост зарплаты. Рулить же зарплатой при отсутствии роста экономики или слабом росте - такое же бессмысленное занятие, как и административное управление курсом валюты. Чтобы понять ситуацию с долларом, потребовалось 20 лет. Может быть, пройдет еще одно-два десятилетия - и поймут, что нельзя декретами и указами управлять средней зарплатой».

Со скидкой дороже. «Правление ОАО «РЖД» предоставило до конца 2018 г. 50% скидку на перевозку белорусского мазута, дизельного топлива и бензина в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги, - сообщил и.о. генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб. - Мы на постоянной основе прорабатываем возможность поставки белорусских нефтепродуктов в направлении российских портов. Однако даже с учетом предоставленной РЖД скидки, железнодорожные тарифы в иных направлениях ниже по сравнению с российским направлением. С учетом высокой стоимости логистических затрат наши покупатели в настоящий момент предпочитают приобретать нефтепродукты через порты стран Балтии».

Использованы материалы: naviny.by, БЕЛТА, tut.by, eurasiancommission.org, telegraf.by, БелаПАН.