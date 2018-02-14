События недели: 24-30 июля

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты руководителей компаний и экспертов.

Региональная денежная единица ЕАЭС. Евразийский банк развития (ЕАБР) предложил центробанкам стран ЕАЭС создать региональную расчетную денежную единицу – это не единая валюта, а инструмент, который облегчает взаиморасчеты. Вопрос о введении общей валюты в странах ЕАЭС не будет обсуждаться до 2025 г.

В Омске прошли Дни Минска. В программе – встречи с городской администрацией, бизнес-форум, контактно-кооперационная биржа, презентация туристического и торгово-экономического потенциала белорусской столицы.

Цокольные этажи и чердаки – в дело. В Минске выставят на продажу невостребованные у арендаторов цоколи и чердаки. По предварительной оценке, общая площадь неиспользуемых мансард и подвалов Минска составляет 200 тысяч квадратных метров, при этом самый большой спрос идет на будущие офисы, метраж которых стартует от 75 квадратов.

Турецкие предприятия на территории Беларуси. Правительство Беларуси предлагает Турции создавать в нашей стране производства автокомпонентов и бытовой техники, мебели, одежды, текстиля, строительных материалов, сельскохозяйственной продукции.

Белорусские продукты на столе китайцев. В течение года белорусские производители поставят на рынок Китая говядину на сумму в $20 млн. Кроме мяса, китайцы охотно покупают и белорусскую молочную продукцию. За 2016 г. сертифицировано 36 молочных предприятий, и уже за пять месяцев текущего года объем экспорта белорусской молочной продукции в Китай достиг $2 млн, что в 72 раза выше уровня прошлого года.

Больше всего в общепите столовых. В нашей стране открывается все больше кафе и ресторанов, однако на первом месте по количеству остаются столовые. Сейчас их в девять раз больше, чем ресторанов. В конце 2016 г. в Беларуси функционировало 112 ресторанов быстрого питания, 516 ресторанов, 533 закусочные, 975 кафетериев, 1154 мини-кафе, 1189 баров, 1915 кафе и 4627 столовых.

Холдинг по производству фармацевтической продукции создается в Беларуси. Холдинг будет открыт для вхождения предприятий всех форм собственности и любой ведомственной подчиненности. Функции государственного регулирования в фармацевтической отрасли будут сохранены в Минздраве, а Департамент фармацевтической промышленности подлежит ликвидации.

О лоукостах. «Я уже не хочу говорить о наболевшей теме лоукостеров. Я думаю, половина здесь присутствующих (если не больше) пользовались аэродромами Вильнюса и Каунаса. Берем вещички и едем туда. Слетать за 40 евро в Лондон или еще куда – сам бог велел. Почему-то мы сегодня (в Беларуси) этой привилегии лишены, - удивляется председатель группы компаний «А-100» и глава Белорусской федерации авиационного спорта Александр Центер. - Несмотря на то, что мы очень любим и ценим нашу национальную авиакомпанию «Белавиа», но иногда хочется летать и подешевле».

О зарплате в 1000 рублей. «Поднять зарплату до 1000 руб. можно только административным ресурсом. Потому что обеспечить рост производительности труда порядка 20% за год — это из области фантастики даже для отдельных предприятий, — отмечает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — Поэтому получится ли достигнуть средней зарплаты в 1000 руб., зависит от применения или неприменения административного ресурса. Он уже сейчас в определенной степени используется. К примеру, с весны в Сети фигурировали письма, которые получают предприятия, органы местной власти о том, чтобы повысить уровень зарплаты до 1000 руб.».

Использованы материалы: БелаПАН, gazetaby.com, телеканалов СТВ и ОНТ, finance.tut.by, interfax.by