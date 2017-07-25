События недели: 17-23 июля

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты экспертов.

МВФ взял паузу. Международный валютный фонд приостановил дискуссии с Беларусью из-за отсутствия реформ на государственных предприятиях и в коммунальном секторе.

Объем «цифрового» экспорта в США по итогам 2017 г. должен вырасти на 20% и тем самым превысит отметку в $450 млн. В прошлом году объем экспорта услуг в США составил $400 млн, 95% из которых приходились на ИТ-сферу.

Влажные салфетки для буренок. ОАО «Антопольская ватно-прядильная фабрика» Дрогичинского района наладила выпуск влажных салфеток для нужд сельского хозяйства. Одноразовые влажные салфетки предназначены для обработки вымени дойных коров на животноводческих комплексах. В перспективе рассматривается возможность отгрузки продукции в Россию.

Из Витебска в Египет. Витебский аэропорт впервые начнет обслуживать зимние чартерные рейсы в Египет. Выполнять полеты будет компания «Белавиа» с 21 сентября.

Ставки падают. Ставки по кредитам достигли 10-летнего минимума. В июне 2017 г. занять у банка на срок до года можно было под 13,7 % годовых. За 2016 г. ставки по краткосрочным кредитам опустились с 28 % до 18,5 %, что способствует спросу на потребительские кредиты.

Контракты на $45 млн. Такая сумма стала известна по итогам белорусско-украинского бизнес-форума в Киеве. Украинцы подписали контракты с ОАО «БелАЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Могилевлифтмаш» и др. Фирма «Эридон» подписала меморандум на поставку в Украину минеральных удобрений. Также нашли покупателей на свою продукцию ОАО «Барановичское хлопчатобумажное объединение», ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», УП «Белкоопвнешторг» Белкоопсоюза.

О повышении акцизов на крепкий алкоголь. «Наши люди живут в бетонных клетках по четыре квартиры на одном этаже и спиваются от бессмысленности жуткого существования, - говорит руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико. - Надо не цену повышать, а создать условия и умолять людей, чтобы они брали землю для строительства домов и открывали свое дело. Когда у человека есть свой бизнес, у него нет времени пить».

Белорусский бизнес в Украине. «Белорусы отличаются такой хорошей чертой – они уж больно активны. Нам надо кое-чему учиться, - сказал глава Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков. - Мы видим, что белорусы продвигают свои интересы, продвигают свои товары. В этом ничего плохого нет. Конкуренция всегда рождает лучшие услуги, лучшие товары. Беларусь всегда для нас была знаком качества».

О болезненности реформ. «Сегодня мы снова стоим перед выбором. Мы можем оставить все как есть и ничего не менять. В этом случае, даже если мы и вернемся к росту, он будет небольшим, 2–3 %. При этом разрыв с нашими ближайшими соседями, теми же Польшей и Литвой, будет увеличиваться, - говорит академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова. - Если же мы решимся на реформы, то в долгосрочном периоде это позволит расти и даже догнать Польшу и Литву. Правда, промежуточный период будет довольно болезненным. Прежде всего тем, что реформы часто приводят к значительному росту безработицы, а это уже слишком тяжелые последствия для социально ориентированного государства, особенно учитывая отсутствие достойных пособий по безработице. Именно по этой причине политики пока не решаются на реформы».

Использованы материалы газет «Звязда» и «Белорусы и рынок», zautra.by, БЕЛТА, TUT.BY.