Когда для белорусов отменят роуминг в ЕС?

Евросоюз рассмотрит возможность снижения роуминговых тарифов для шести стран Восточного партнерства, в том числе и Беларуси. Однако дело это не быстрое, придется ждать несколько лет.

Напомним, что в июне текущего года полностью отменили роуминг между странами Евросоюза. А теперь в Евросоюзе прорабатывают возможность отменить повышенные тарифы в ЕС для жителей стран Восточного партнерства: Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджана, Молдовы и Украины.

«Первым шагом могут стать гармонизированные тарифы на связь в роуминге, а также снижение тарифов в роуминге между шестью странами Восточного партнерства (и пока не в ЕС). Это может быть достигнуто к 2020 году», - цитирует 42.TUT.BY Бориса Ярошевича, главу подразделения Европейской службы внешних дел. Он пояснил, что отмена роуминговых платежей — пока только проект. Его реализация потребует немало времени. Впрочем, чиновник сделал оговорку «если это вообще произойдет». Сейчас проводится исследование о роуминге, по итогам которого к концу нынешнего года будут изданы рекомендации для стран Восточного партнерства.

На протяжении 2018 г. будет изучаться эффект от отмены внутреннего роуминга ЕС. По словам Б. Ярошевича, пока рано говорить о конкретных соглашениях и сроках отмены роуминга между ЕС и шестью странами Восточного партнерства.

В настоящее время в Госдуму России внесен законопроект об отмене роуминга между Беларусью и Россией.