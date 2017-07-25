Аномально высокая доходность биткоина

Самым прибыльным инструментом по итогам I полугодия 2017 г. стал биткоин: инвесторы, купившие в начале года эту криптовалюту, к концу июня приумножили капитал на 142,6%, что эквивалентно 285,2% годовых.

Такая высокая доходность объясняется резким ростом интереса к криптовалютам и спроса на них. В этом году рынок переживает настоящий криптовалютный бум. Между тем, в настоящий момент котировки криптовалют падают, что неудивительно после такого резкого роста.

- Велика вероятность, что рост возобновится, и по итогам текущего года доходность будет еще выше, - говорит Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade. - На втором месте по доходности - депозиты в евро. За полгода вкладчики, выбравшие европейскую валюту, сумели приумножить свои сбережения в долларовом эквиваленте на 10% при том, что ставки по таким вкладам сейчас составляют 2-3%. Высокая доходность была обеспечена за счет роста евро к большинству мировых валют, в том числе и к доллару США. Произошло это благодаря снижению политических рисков и усилению ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Во втором полугодии тенденция может сохраниться, перспективы евро сейчас выглядят более интересными, чем перспективы доллара.

На третьем месте – депозиты в рублях. Благодаря стабильному курсу белорусского рубля к доллару и довольно высоким процентным ставкам рублевые вкладчики за полгода приумножили свои сбережения в долларовом эквиваленте на 8,6%. Внутренних предпосылок для ослабления белорусского рубля в этом году нет, однако сохраняются внешние риски. Если на российском валютном рынке возобновится негативная динамика, реальная доходность по рублевым вкладам может снизиться.