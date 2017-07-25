События недели: 10-16 июля

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее интересные цитаты экспертов.

Итальянские бизнесмены хотят сотрудничать с Беларусью. Итальянцы заинтересованы открыть в Минске предприятия по переработке молочной продукции, а также по производству автомобильной техники.

В нашей стране зарегистрировано почти 200 компаний с итальянским капиталом. Интерес к сотрудничеству с Беларусью начинает проявлять не только малый и средний бизнес, но и крупные итальянские компании, банковские структуры.

Неплатежи погубят «Сукно». Заявление о признании ОАО «Сукно» банкротом подало его руководство с согласия основных акционеров, которыми являются концерн «Беллегпром» и Мингорисполком. Им принадлежат 68% акций некогда одного из самых крупных предприятий белорусского легпрома. Пока по решению Экономического суда Минска на ОАО «Сукно», в отношении которого начата процедура банкротства, введен защитный период.

Нацбанк снова снижает ставку рефинансирования. По решению регулятора ставка рефинансирования снизится до 12% годовых, а ставка по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки банков – до 14%. Решение вступает в силу с 19 июля. С начала текущего года это уже шестое снижение ставки рефинансирования, первое состоялось в январе и тогда размер ставки рефинансирования составлял 17% годовых.

Торговый зал «Центрального» закроют на ремонт. 17 июля торговый зал на втором этаже легендарного универсама «Центральный» закроют на ремонт, который продлится 24 дня. «Центральный» еще в советские времена был новатором в своей сфере: магазин один из первых перешел на систему самообслуживания, а экспресс-касса в универсаме появилась более тридцати лет назад. Во время ремонта торгового зала кафетерий будет работать в обычном режиме.

В Свердловской области откроется сервисный центр БелАЗ. Соглашение об этом подписано в Екатеринбурге на международной промышленной выставке-форуме «Иннопром». Производитель техники намерен вложить в проект около 90 млн российских рублей собственных средств в течение двух лет и создать к 2019 году в регионе 75 рабочих мест.

Почему Беларусь долго не вступала в ВТО? «Беларусь подала заявку на вступление в ВТО 24 года назад. Что до сих пор мешает нашей стране вступить в ВТО? Все эти годы мешало отсутствие понимания того, что нам это необходимо. Тогда все подали заявку, и мы подали, - говорит экономист Лев Марголин. - Теперь Россия и Казахстан должны следовать правилам ВТО и от других стран требовать исполнения этих правил. С Беларусью же все совсем по-другому: от нас могут чего-то требовать, пусть и косвенно, через Россию, а мы, не являясь членом ВТО, ни от кого ничего требовать не можем, против нас могут вводиться антидемпинговые меры и другие ограничения. Вот теперь мы почувствовали, что нам в ВТО тоже нужно, и начали форсировать процесс».

О заработках белорусов. «Если бы государство не вмешивалось, то каждый получал бы столько, сколько зарабатывает, - полагает директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик. - По идее, своей системой социальной защиты государство старается помочь, а налоговой системой - не навредить наиболее социально уязвимым слоям населения. Другими словами, сделать так, чтобы ресурсы от богатых перешли к бедным. При правильном подходе после вмешательства государства неравенство и бедность должны стать ниже».

Использованы материалы hinktanks.by, ej.by, zautra.by, telegraf.by, БЕЛТА.