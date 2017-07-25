Встреча с президентом Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о перспективных направлениях двустороннего торгово-экономического сотрудничества и ответил на вопросы. Молдавский лидер отметил, что перед двумя странами стоит задача достичь товарооборота в 400 млн долларов за два-три года при нынешнем товарообороте в 200 млн.

Заместитель премьер-министра Михаил Русый сообщил, что Беларусь рассчитывает нарастить свой экспорт на 20-30%, и для реализации этих планов уже подготовлена ​​дорожная карта. Проблемные вопросы планируется обсуждать дважды в год на уровне межправительственной комиссии.

Председатель БТПП Владимир Улахович напомнил, что Беларусь и Молдова имеют опыт сотрудничества более двадцати лет. «При этом сегодня перед нами лежат перспективы развития совместных сборочных производств. Мы ожидаем, что заработает сборочное производство автобусов МАЗ. Эта техника сегодня очень нужна нашим партнерам. Их интересует и производство МТЗ», - цитирует газета «Звязда» В. Улаховича.

Руководство Молдовы также заинтересовано в развитии сотрудничества в аграрном секторе и производстве продуктов питания. Президент Молдовы Игорь Додон уверен, что в будущем обе страны ожидают общие интересные проекты, тем более, что Молдова подписала меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС. «С точки зрения перспектив для бизнеса открываются новые возможности», - подчеркнул И. Додон.

На встречу с И. Додоном были приглашены руководители крупных белорусских предприятий и представители малого и среднего бизнеса.