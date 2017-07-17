События недели: 3-9 июля

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее интересные цитаты экспертов и руководителей компаний.

Автопарк юрлиц сократился. Общее сокращение автомобилей, троллейбусов и автобусов, находящихся в ведении юрлиц, составило около 10 тысяч единиц за год. В прошлом году на 6 461 единицу сократилось количество принадлежащих организациям грузовиков, на 913 единиц уменьшилось количество легковых автомобилей, на 2325 – автобусов, на 89 троллейбусов и всего на 6 трамваем стало меньше. А вот количество вагонов метро осталось прежним.

Группа Сбербанк (Россия) закрыла сделку по покупке Не-Кемпингски. Совершение сделки стало возможно благодаря преференциям для инвестора, которые предоставлены в соответствии с указом № 110. «Сбербанк Капитал» стал владельцем 100% «Элит Эстейта» за BYN1,99 рубля, при этом были урегулированы вопросы проблемной задолженности перед БПС-Сбербанком, Белинвестбанком и Банком ВТБ (Беларусь) на сумму $50 млн.

Чем доехать до «Великого камня». В Беларуси будет рассмотрена инициатива создания рабочей группы по строительству высокоскоростной железной дороги от границы с ЕС до индустриального парка «Великий камень».

Будущее – за электронными услугами. Национальный центр электронных услуг и Национальное кадастровое агентство Госкомимущества подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие в Беларуси электронной экономики, электронного правительства и электронного общества.

Налоговые консультанты. Проект указа о создании системы налоговых консультантов направлен в Администрацию Президента. Задачи налоговых консультантов: составление налоговых деклараций, консультирование клиентов и представление их интересов, оформление документов и помощь при выполнении налоговых обязательств, оказание помощи по делам, связанным с налоговыми правонарушениями, и т.д.

БАДы «забанили». В связи с участившимися случаями недобросовестной рекламы БАДов в сети, МАРТ предлагает заблокировать сайты псевдолекарств. Проверить легальность рекламируемых препаратов можно на сайте Центра экспертиз и испытаний Минздрава.

Вместо 6 областей 18 районов. В презентация исследования НИЭИ Минэкономики Беларуси «Стратегия регионального развития Беларуси» предлагается смотреть на экономическое развитие Беларуси не по областям, в которых образуются экономически слабые районы-«дыры», а рассматривать Беларусь как общение 18 регионов вокруг «центров экономического роста».

О проблемных активах. «Отсутствие денег или кредитование на общих условиях — отличный стимулятор мозговой деятельности для руководства экономического блока правительства, руководителей предприятий и ведомств. Пора привыкать жить в рыночных условиях финансирования, - говорит Михаил Андреев, учредитель и руководитель компании «Белреализация». - Надо научиться ценить финансовые ресурсы, ценить госсобственность (миллионы квадратных метров производственных и административных зданий, перешедших в наследство от СССР) и распоряжаться ею с максимальной экономической отдачей. Если это не получается — надо открытым способом продавать ее в частные руки».

О темпах роста экономики. «Льготные финансовые ресурсы, которые государство направляло в экономику последнее десятилетие, не принесли желаемой отдачи. Сейчас необходимо повышать эффективность работы предприятий, чтобы они смогли эффективно работать в рыночных условиях, но процесс этот небыстрый, — полагает страновой экономист Всемирного банка Кирилл Гайдук. - Что касается более длительной перспективы, то развитие белорусской экономики в среднесрочной перспективе зависит от того, как будут проводиться структурные реформы».

Использованы материалы: БелаПАН, ej.by, probusiness.by, tut.by, naviny.by, телеканала СТВ, zautra.by, БЕЛТА