События недели: 5-11 июня

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее интересные цитаты экспертов.

МАЗ поедет в Киев. Минский автозавод выиграл тендер «Киевпасстранса» на поставку ста автобусов в Украину. Своих конкурентов минчане победили за счет более низкой цены. Для Киева предполагается закупить 70 городских низкопольных автобусов МАЗ-203, которые обойдутся городу примерно в $12,5 млн, а также 30 городских автобусов особо большой вместимости МАЗ-215 на сумму $7,8 млн.

Коробки передач будут собирать в Беларуси. Строительство завода по производству коробок передач планируется начать в текущем году.

Вагон-кухню для приготовления пищи в условиях чрезвычайных ситуаций разработали и изготовили в ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод». Первый вагон уже отправлен заказчику - МЧС Казахстана. Вагон представляет собой мобильный пункт для приготовления горячей пищи в условиях чрезвычайных ситуаций.

Снова вниз. По решению Нацбанка с 14 июня с 14 до 13 % годовых снижается ставка рефинансирования. Кроме того, регулятор также принял решение о снижении с 17 до 15 % годовых ставок по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков и с 9 до 8 % годовых – ставок по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности.

Наше мороженое попробуют в Китае. Впервые мороженое в Китай поставит компания «Санта Бремор». Первая партия отправится уже в июле. По предварительной договоренности, объем поставок составит порядка 300 т продукции. Компания выпускает более 50 видов десерта – эскимо, фруктовый лед, многослойные рулеты.

Возвращение популярного авиамаршрута. Из Витебска вновь будут летать самолеты в Калининград. Направление востребовано не только у жителей северного региона, но и у соседних областей. Рейсы будут организованы два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям. Они будут осуществляться 50-местным самолетом, время в полете - чуть более одного часа.

Мимо Беларуси. Правительство России приняло решение построить до конца 2020 г. три железнодорожных парома, которые свяжут порт Усть-Луга с Балтийском и возьмут на себя большую часть грузопотока для Калининградской области. Это позволит России перенаправить большинство грузов для Калининградской области в обход Беларуси.

Что делать с убыточными предприятиями? «Это стабильно мертвые предприятия, с которыми ничего не сделаешь в данной системе координат. Самым правильным решением была бы их полная приватизация - можно за копейку, а можно еще за это доплатить предпринимателям, чтобы они с ними что-нибудь сделали, - убежден руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. - Но у нас нет ни слова о приватизации в планах правительства, и это говорит о том, что мы будем наблюдать, как медленно умирает около 1700 предприятий».

О проблемной задолженности. «Рост проблемных портфелей банков отражает неэффективность госсектора, неэффективное освоение ранее взятых кредитов. К росту необслуживаемых кредитов привели отнюдь не высокие процентные ставки - тем более, для госсектора они всегда были ниже рынка, - полагает финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха. - Поэтому именно в отсутствии эффективности госсектора нужно искать корень тех проблем, с которыми столкнулись сегодня банки».

Использованы материалы: tut.by, БЕЛТА, БелаПАН, ej.by, телеканала СТВ, Sputnik.by.