Полетели! Как леди-босс — 2017 вертолетом управляли

"Леди Босс — 2017" в шаге от финала. Какими яркими, непредсказуемыми, а порой даже опасными были задания конкурса! За время участия в проекте участницы пережили весь спектр эмоций! Казалось, чем еще можно удивить претенденток на титул главной бизнесвумен страны?

— Специалисты говорят, что не стоит “смешивать” обучение управлению морским и воздушным суднами. Мол, подходы абсолютно разные — легко не будет. А никто на проекте “Леди Босс” простых путей и не ищет! Так возникла идея спустя три дня после гонок на яхтах предложить леди-босс стать пилотессами вертолета. И все получилось! Самые успешные бизнесвумен страны на собственном примере еще раз доказали, что нет ничего невозможного! — рассказала Светлана Зере, руководитель проекта “Леди Босс”.

Этап “Покорение воздуха” прошел в парке-музее интерактивной истории “Сула”.

— Так, обувь придется некоторым из вас поменять — каблуки оставляем для похода в ресторан, — окинул взглядом леди-босс Вячеслав Коваленко, пилот первого класса, инструктор-экзаменатор парка-музея интерактивной истории “Сула”.

Быстро и без разговоров, еще на земле, леди выполняли все указания пилота. Еще бы — в авиации мелочей нет! Вячеслав дал дамам несколько уроков теории управления вертолетом.

“А может, мы просто в роли пассажиров побудем?”, “Я могу отсюда, с земли, на вертолет в небе посмотреть”, “Ни за что бы не совершила такой поступок, если бы не проект”, — говорили перед полетом участницы.

Но девушкам удалось побороть свой страх и волнение. Тем более когда рядом пилот с многолетним стажем. Пора действовать!

Вертолет взлетал, кружил в воздухе, садился. Пилотессы-новички за штурвалом менялись, но одно чувство — чувство безграничной свободы — оставалось неизменным! “Это невероятно! Я влюбилась в небо, полет!” — делились леди, выходя из вертолета.

— В преддверии финала хочется пожелать участницам сохранить в их жизни уже вне проекта это ощущение полета и новых высот, — отметила Елена Касперович, главный специалист по связям с общественностью Альфа-Банка.

— «Покорение воздуха» — еще одна страница конкурса, подтверждающая силу духа, целеустремленность белорусских бизнес-леди. Ведь им удается одновременно управлять вертолетом, наслаждаться невероятной красотой природы и позировать на камеру! — прокомментировала этап Алена Авдеенко, акционер и директор по продажам ОАО «Лидское пиво», участница «Леди Босс — 2016».