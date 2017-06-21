Суббота. Место встречи – у Ратуши

Летний сезон фестивалей и концертов у Минской ратуши открылся в июне: уже прошли дни Швеции и России. А в эту субботу, 17 июня состоится День казахской культуры.

Праздник начнется в час дня и продлится до 18 часов на разных площадках. Гостей научат готовить казахское блюдо баурсак, танцевать национальные танцы и даже дадут экспресс-уроки казахского языка. В программе праздника «Степные напевы» дегустация популярных блюд: плов, манты и чебуреки. Завершится праздник выступлением группы CherMen.

Для тех, кто летом останется в городе, каждую субботу будут проводится Дни национальных культур:

24 июня – День литовской культуры

29 июля – День финской культуры

5 августа – День корейской культуры

12 августа — День азербайджанской культуры

19 августа – День украинской культуры

26 августа – День армянской культуры

27 августа – День индийской культуры

2 сентября – День грузинской культуры

Гуляния возле Ратуши продлятся и в сентябре:

3 сентября – День итальянской культуры

16 сентября – День польской культуры

17 сентября – День еврейской культуры

23 сентября — День греческой культуры

Ставшие традиционными Джазовые вечера с банком БэлВЭБ у ратуши состоятся 17 и 24 июня с 20 до 22 часов.

По воскресеньям в июне также можно послушать живую музыку – симфонический оркестр Большого театра Беларуси с 17:00 до 17:30 перед входом в театр будет играть популярную классическую музыку.