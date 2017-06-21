Суббота. Место встречи – у Ратуши

Летний сезон фестивалей и концертов у Минской ратуши открылся в июне: уже прошли дни Швеции и России. А в эту субботу, 17 июня состоится День казахской культуры.
Праздник начнется в час дня и продлится до 18 часов на разных площадках. Гостей научат готовить казахское блюдо баурсак, танцевать национальные танцы и даже дадут экспресс-уроки казахского языка. В программе праздника «Степные напевы» дегустация популярных блюд: плов, манты и чебуреки. Завершится праздник выступлением группы CherMen.
Для тех, кто летом останется в городе, каждую субботу будут проводится Дни национальных культур:
24 июня – День литовской культуры
29 июля – День финской культуры
5 августа – День корейской культуры
12 августа — День азербайджанской культуры
19 августа – День украинской культуры
26 августа – День армянской культуры
27 августа – День индийской культуры
2 сентября – День грузинской культуры
Гуляния возле Ратуши продлятся и в сентябре:
3 сентября – День итальянской культуры
16 сентября – День польской культуры
17 сентября – День еврейской культуры
23 сентября — День греческой культуры
Ставшие традиционными Джазовые вечера с банком БэлВЭБ у ратуши состоятся 17 и 24 июня с 20 до 22 часов.
По воскресеньям в июне также можно послушать живую музыку – симфонический оркестр Большого театра Беларуси с 17:00 до 17:30 перед входом в театр будет играть популярную классическую музыку.