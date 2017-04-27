Послание народу и Нацсобранию: 10 цитат

21 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Прямую трансляцию вели телеканалы «Беларусь 1», «Беларусь 24» и Первый национальный канал Белорусского радио. Мы выбрали цитаты из экономического блока послания.

1. Приоритет - создание прочной, конкурентоспособной экономики. Экономики завтрашнего дня. Именно она является основой нашего суверенитета. В связи с этим предстоит колоссальная работа. Но делать ее мы будем уже не с нуля. За четверть века независимости решены многие непростые проблемы. Потенциал, который мы имеем, позволяет стране демонстрировать жизнестойкость даже в самые неблагоприятные периоды. Это показал и предыдущий год.

2. Либерализация хороша для того, у кого нет проблем и в кармане полно денег.

3. Надо для бизнеса сделать столько, сколько надо для него, чтобы он мог функционировать.

4. У нас много административных барьеров, которые тормозят деловую инициативу, а порой просто зарубают всё на корню.

5. Реформаторы говорят: переучим людей. На кого вы будете их переучивать? Это высококлассные специалисты, работающие десятилетиями и умеющие делать тот товар, который сегодня нужен нашему народу. Мы их хотим переучить на то, чтобы шить портянки.

6. Рынки стран, так называемой, дальней дуги давно поделены, и влезть туда труднее, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко.

7. Всё, что есть в мире в сфере высоких айти-технологий, должно найти место в Беларуси.

8. Нормально работающее предприятие не надо постоянно проверять, а неблагонадежное должно быть под еще более пристальным вниманием государства, чем есть сейчас.

9. Все общественно значимые задержания санкционированы лично мной.

10. В каждом конкретном случае надо очень взвешенно подходить к возбуждению уголовного дела, сотню раз подумать, прежде чем навесить на человека клеймо «коррупционер». На кону судьбы людей! Никакой напраслины быть не должно!