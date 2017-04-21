Интернет вещей полностью изменит нашу жизнь

В рамках Международного специализированного форума по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2017» 19 апреля отрылся Белорусский ИКТ-форум. Министр связи и информатизации Сергей Попков принял участие в церемонии открытия форума.

«Интернет вещей - новый этап развития интернета, значительно расширяющий возможности сбора, анализа, распространения и получения данных. В этом смысле интернет вещей приобретает огромное значение, - цитирует БЕЛТА Сергея Попкова. - Сочетание повсеместного подключения к сети недорогих датчиков и простой электроники даст возможность подключать к интернету буквально все - от холодильника до электроэнергетических систем. Все сферы жизни сегодня подвержены влиянию новых технологий».

Министр отметил, что распространение интернета вещей готовит и новые вызовы. Развитие интернет-технологий и интернета вещей в частности ведет к созданию роботизированных производств с минимальным участием человека и одновременно нужно решать проблему занятости людей, их переквалификации.

С.Попков полагает, что интернет вещей совершит технологическую революцию во всем мире, в том числе в развивающихся государствах. «Сегодня идет полемика экспертов в плане того, что мобильные приложения будут отмирать, все уйдет в интернет вещей, технологию блокчейн и к этому надо готовиться. Интернет вещей полностью изменит нашу жизнь, хотя многие из этих возможностей кажутся нам далеким будущим», - констатировал министр.

Интернет вещей - это объединение в сеть любых устройств с использованием специального программного обеспечения и датчиков, которые взаимодействуют друг с другом. По прогнозам, к 2020 г. количество подключенных к сети устройств в мире составит практически 30 млрд.