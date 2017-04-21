«Не-Кемпински» достроят к 2020 году

Строительство отеля с многофункциональным комплексом возле Белгосцирка, который в последнее время известен как «не-Кемпински», планируется завершить до конца 2020 г.

Этому объекту посвящен очередной указ Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Указ №110 от 10 апреля вносит изменения и дополнения в указ от 11 мая 2010 г. № 243 «Об условиях строительства многофункционального комплекса в г. Минске».

В документе говорится о необходимости завершения к 2020 г. строительства инфраструктуры, которая обеспечит функционирование комплекса. Также отмечается, что заказчик проекта получит определенные льготы по налогообложению и выплате кредитов, сообщает «Телеграф».

Достраивать здание будет ОДО «Элит Эстейт», которое входит в группу компаний «Трайпл».

Напомним, что гостиничный комплекс на проспекте Независимости начали строить в 2010 г. к Чемпионату мира по хоккею-2014, однако не успели. Затем сроки сдачи объекта переносились несколько раз: май 2014 г., декабрь 2015 г., декабрь 2018 г.

Вначале нынешнего года председатель правления российского «Сбербанка» Герман Греф заявил, что «Сбербанк» вложит в Беларуси более 100 млн долларов в объекты недвижимости, в том числе назывался долгострой возле минского цирка.