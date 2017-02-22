Венчурная экосистема Беларуси

22 февраля в бизнес-клубе Imaguru состоится презентация результатов исследования «Венчурное финансирование в Республике Беларусь», которое проводилось в рамках программы развития венчурной экосистемы AID-Venture*, реализуемой при поддержке USAID группой компаний Belbiz.

В рамках презентации будут отражены результаты исследования по следующим направлениям:

текущая практика венчурного финансирования: факторы, влияющие на процесс принятия решения при инвестировании, механизмы структурирования сделок, другие аспекты финансирования

экосистема венчурного инвестирования: оценка участниками рынка белорусской экосистемы и проводимых реформ, а также международных практик финансирования

правовые аспекты инвестирования: оценка законодательства Беларуси и других стран для венчурного финансирования, аспекты, усложняющие инвестирование в Беларуси.

резюме основных предложений, необходимых для улучшения венчурного финансирования

Программа:

14:00 - 14:40. Татьяна Маринич. Итоги исследования.

14:40 - 15:00. Денис Алейников. Рекомендации по внедрению изменений в регуляторную среду на основании результатов исследования.

15:00 - 15:30. Вопросы и ответы. Дискуссия

Результаты исследования отражают оценку состояния венчурной инвестиционной экосистемы основными игроками рынка, помогают определить основные проблемы развития венчурного финансирования, и наметить план действий для улучшения инвестиционной среды.

Мероприятие пройдет 22 февраля с 14:00 до 15.30 в бизнес-клубе Imaguru по адресу: Минск, ул. Фабрициуса, 4.

Аккредитация по телефону +375293348186 или по e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

*AID-Venture - программа развития венчурной экосистемы в Беларуси при поддержке USAID. В реализации принимают участие группа компаний Belbiz, юридическая фирма "Алейников и партнеры", международная образовательная программа для венчурных инвесторов Angel Labs, венчурный фонд 500 Startups. Цель проекта: развивать экосистему венчурного финансирования: от ангельского инвестирования до финансовой поддержки стартап проектов посевной стадии.