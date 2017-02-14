Бережливое производство по-японски

Консалтинговая компания Fox Hunt 10 февраля организовала в Минске семинар эксперта мирового уровня Касахара Такао «Практика внедрения бережливого производства».

«Я начал карьеру в 1972 году в инженерной компании, которая много работала в СССР. Разработав много проектов как инженер по процессам, я хорошо знаю схему организации производства в СССР. Чрез много лет оказавшись уже в постсоветских странах, в частности, в Беларуси, я вижу, что все изменилось», - сказал Касахара Такао.

По словам эксперта, экономическая система в мире только одна. И есть два очень четких механизма. Первый: в бизнесе компания должна получать прибыль. Второй: рынок - открытое место, где цены устанавливаются с согласия всех сторон, преследующих свои интересы, т.е. достигается консенсусная цена. Производитель не может диктовать цену, если только он не монополист. Цена формируется на основе спроса–предложения.

Но что такое бережливое производство? По мнению г-на Касахара, это - рациональное производство. Первое, что необходимо сделать для внедрения рационального производства – провести ревизию издержек. Ведь если предприятие работает не эффективно, они растут и подают сигнал, что необходимы перемены в организации производства.

Г-н Касахара называет себя консультантом, а не лектором, поэтому во время семинара участники могли задавать практические вопросы. По итогам семинара эксперт выбрал 2 лучших вопроса от участников. Ими оказались представители компаний «Адани» и «Косвик». Бонус за удачный вопрос - возможность пригласить г-на Касахара на свои предприятия для знакомства с компанией и получения рекомендаций по улучшению бизнес-процессов.

Касахара Такао - окончил факультет химической промышленности Токийского университета. В 1986 году возглавил компанию, выполнявшую инжиниринговые услуги в области цифровой связи. С 1993 по 1997 год по заказу Министерства торговли и промышленности Японии занимался разработкой и международной стандартизацией технологии связи multimedia (MPEG2) и технологии мультиплексирования (АТМ).

В 1997 году становится президентом «МТ Japan Group» и с этого времени начинает профессионально заниматься консалтингом в области бережливого производства (lean production) в обрабатывающей промышленности. Более 6 лет был нештатным профессором аспирантуры частного университета Васэда (Токио).

В 1999 году учреждает компанию «SSJ (STREAMLINE STRATEGY JAPAN)», вступает в должность президента и занимается созданием систем бережливого производства на предприятиях обрабатывающей промышленности и сервиса. К настоящему времени компания внедрила системы бережливого производства на более чем 150 предприятиях 50 различных компаний в 20 странах мира.