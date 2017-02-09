Таможня дает добро на диалог с бизнесом

Председатель ГТК Юрий Сенько заявил, что Таможенные органы Беларуси ориентированы на максимальное содействие бизнесу. Основной формой взаимодействия таможенной службы и представителей бизнеса являются заседания общественно-консультативного совета при ГТК.

«Наши двери открыты для субъектов хозяйствования, но предприниматель, который получит приглашение участвовать в ОКС, должен представлять не только себя, но и, так скажем, коллег по цеху, должен быть компетентным в том, что выносится на обсуждение», - цитирует БЕЛТА председателя ГТК.

Он сообщил, что ближайшее заседание ОКС планируется провести на базе Могилевской таможни. «Проанализируем состояние бизнес-среды, проблемы, имеющиеся в работе субъектов хозяйствования Могилевской области, обобщим опыт взаимодействия таможни с бизнесом, чтобы распространить его положительные составляющие для работы общественно-консультативных советов на региональном уровне», - рассказал Юрий Сенько.

Особое внимание во время встречи будет уделено новациям в работе СЭЗ. По словам главного таможенника, необходимо обсудить, что удалось, с какими проблемами приходится сталкиваться и найти пути их решения. Также Ю. Сенько призвал субъекты хозяйствования вносить больше предложений по совершенствованию таможенного законодательства. «Пока основные инициативы исходят от нас», - констатировал глава ГТК.