Бездомный… бизнес

Удивительный парадокс: в Беларуси ежегодно проводится свыше 200 выставок и ярмарок, но при этом нет ни одного специализированного павильона! Даже такие крупные международные выставки, как «Будпрагрэс», TIBO, «Белагро», «Белорусский промышленный форум» и др., - ютятся в неприспособленных помещениях!

Притом, что в столицах соседних с Беларусью стран - в Киеве, Варшаве, Вильнюсе - за последние 25 лет созданы крупные современные конгрессно-выставочные центры. Во многом по этой причине оборот белорусского выставочного рынка за 2015-2016 гг. упал почти вдвое, а количество зарубежных экспонентов сократилось с 15% до 5%. Белорусские выставки постепенно начинают проигрывать своим зарубежным конкурентам.

Как считают эксперты «Директора», проблема в том, что выставочная отрасль в стране функционирует без какой-либо поддержки со стороны государства. Притом, что она приносит в бюджет весьма ощутимые доходы, способствует развитию бизнес-туризма и, соответственно, притоку в страну валюты, не говоря уже о мультипликативном эффекте для экономики в целом, привлечении инвестиций, новых технологий и просто о создании новых рабочих мест. Сегодня ни одну из крупных выставок невозможно представить без обширной сопутствующей программы - конгрессов, семинаров, презентаций…

Как утверждают представители компаний-организаторов, без такой программы, а лишь просто продавая площади, качественную выставку сегодня не собрать. Но для всего этого нужен хороший павильон с 5-10 конференц-залами на 100-1000 посадочных мест, оснащенными всем необходимым оборудованием. Так как ничего подобного в Минске нет, организаторы выставок ухищряются, как могут, отгораживая в Футбольном Манеже места проведения семинаров временными конструкциями с пластиковыми стульями. И при этом задаются резонными вопросами: а если бы Манежа не было? И что будет, если его закроют, скажем, на ремонт?..

- Основная проблема белорусского рынка выставочных услуг в последние годы - это полное отсутствие в стране специализированных выставочных площадок, - считает председатель Совета Союза организаторов выставок и ярмарок Александр Савин. - Последний выставочный павильон на пр. Победителей, 14 был построен у нас 25 лет назад, а павильон ВДНХ, который, как известно, вскоре планируется снести, - 50 лет назад. В результате все крупные выставки проходят на единственной более или менее подходящей по площади территории Футбольного манежа, и каждый раз организаторам приходится создавать там временную инфраструктуру на несколько дней.

Это требует громадных усилий и значительных финансовых ресурсов… Конгрессно-выставочный кластер уже сегодня может стать мощным драйвером для загрузки отелей, ресторанов, транспорта, туристического сектора и объектов торговли. Поэтому создание условий и инфраструктуры для проведения выставок - это не только наша задача, но и функция государства. По крайней мере, в большинстве стран эту роль на себя берут региональные или муниципальные бюджеты, в чем выражается их прямая заинтересованность в продвижении продукции своих предприятий на внутренний и внешние рынки. А задача организатора выставки - качественно делать свое дело.

Подробнее о ситуации на белорусском рынке выставочных услуг читайте в ближайшем номере журнала «Директор»