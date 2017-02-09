Персональный вклад в улучшение делового климата

БСПН призывает белорусский бизнес подать свои предложения по снятию технических барьеров и совершенствованию контрольной деятельности.

Распоряжением Президента Беларуси от 13 января 2017 г. создана рабочая группа, которая займется исключением из законодательства излишних требований к субъектам хозяйствования и совершенствованием контрольной деятельности. Возглавила группу глава Администрации Президента Наталья Кочанова. В состав группы вошли чиновники и представители бизнеса.

Рабочая группа приступила к работе и приглашает к диалогу деловое сообщество. В частности, нужно подать предложения по кардинальному сокращению технических и иных норм, правил и прочих обязательных требований к субъектам хозяйствования. Также предлагается разработать меры по минимизации вмешательства контролеров в хозяйственную деятельность предприятий. Предполагается, что изменения в законодательстве будут закреплены указом Президента Беларуси.

Бизнес союз нанимателей и предпринимателей им. М. Кунявского призывает всех заинтересованных в улучшении делового климата представителей бизнеса проявить активность и сформулировать предложения по изменению законодательства. Бизнес союз разработал удобную и понятую «форму для предложения», заполнив которую, нужно направить ее в дирекцию БСПН до 13 февраля 2017 г. на почтовый или электронный адрес союза. Все инициативы, обещает руководство БСНП, будут перенаправлены в рабочую группу.