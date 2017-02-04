Экспортеры Минщины вышли в интернет

В Миноблисполкоме презентовали виртуальную выставочную площадку, на которой предприятия-экспортеры продвигают свои товары. На едином портале внешнеторговой деятельности export.by уже зарегистрировалось более семи тысяч предприятий, среди которых представители крупного, среднего и малого бизнеса.

«Мы показали совершенно новые возможности, чтобы любое предприятие, которое желает поставлять свою продукцию, могло открыть этот портал и увидеть список товаров, которые потенциально возможно поставить из Беларуси, так как это страна импортирует. Например, Въетнам импортирует 80% молочной продукции, значит, на этом рынке у нас есть место, - пояснил директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Валерий Садоха в эфире телеканала СТВ. - Если есть какая-то страна, которая сама экспортирует, например, Австралия или Новая Зеландия, конечно, нам на этом рынке делать нечего».

На портале можно найти не только товары и услуги, электронные каталоги, но узнать экономические новости Беларуси и мира, актуальную правовую информацию, ознакомиться с памяткой экспортеру. Информация на портале размещается на русском и английском языках.