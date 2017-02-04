МТБанк верен себе

На традиционную церемонию «Клиент года» банк пригласил одного из самых известных бизнес-консультантов России. В последний день января в Minsk Marriott Hotel прошла церемония «Клиент года», в рамках которой МТБанк подвел итоги 2016 года и наградил памятными подарками около 100 компаний – своих лучших клиентов.

По традиции банк каждый год приглашает на это мероприятие одного из популярных бизнес-спикеров. В этот раз перед гостями праздника выступил один из самых известных в России специалистов по лидерству Радислав Гандапас. Он автор 8 книг и 14 фильмов в области лидерства и ораторского искусства и, пожалуй, один из самых титулованных бизнес-тренеров России.

Как отметил председатель Правления ЗАО «МТБанк» Андрей Жишкевич, прошедший год оказался для банка успешным, во многом благодаря тесному сотрудничеству с клиентами, обратная связь с которыми позволяет банку создавать и постоянно совершенствовать свои продукты. Как правило, все свои корпоративные мероприятия МТБанк проводит в образовательном формате, помогая клиентам достигать новых высот в бизнесе, - подчеркнул А. Жишкевич. Но практика показывает, что порой руководителям компаний мотивировать себя сложнее, чем подчиненных, поэтому на очередную церемонию «Клиент года» был приглашен специалист, известный своими тренингами в области самомотивации и личных достижений.

Идеи, которые популяризирует Радислав Гандапас, на первый взгляд, просты и очевидны. Никогда не нужно останавливаться, – считает бизнес-тренер, так как движение – это жизнь, а стабильность – иллюзия, отбрасывающая нас назад. Нужно постоянно совершенствовать себя и свой бизнес, ведь состояние борьбы – за ресурсы, влияние, авторитет и др. – естественное состояние живой природы, подтверждающееся миллионами лет эволюции. По мнению Р. Гандапаса, развитие живой материи, и бизнеса в том числе, происходит только в стрессовой ситуации, вне рамок «зоны комфорта». Без этого постоянного «драйва» нельзя получать удовольствие от качества жизни даже при самом высоком уровне достатка.

По большому счету все мы понимаем, что нужно изменить в своей жизни, и даже как именно это нужно сделать. Мы можем спланировать эти изменения, и даже отдать самим себе соответствующий приказ, но вот с его выполнением часто возникают проблемы… Поэтому тренинги Р. Гандапаса нацелены именно на то, чтобы заставить человека подчиняться тем приказам, которые он сам себе отдает, создать систему стимулов, которые помогут ему в выполнении этой деятельности.

Скоро стартует новый сезон образовательных семинаров МТБанка «Бизнес в стиле FLEX». Этот проект, по мнению Р. Гандапаса, очень полезен сейчас, в период кризиса, так как процесс обучения – это тот самый стресс, который выводит руководителей из зоны комфорта и помогает им развиваться самим и развивать свой бизнес.