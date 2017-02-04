Основной ресурс: интеллектуальный потенциал

В Бизнес-клубе Imaguru прошла первая встреча дискуссионного клуба B-Venture, посвященная вопросам законодательства в данной сфере. Мероприятие состоялось под патронатом программы развития отрасли венчурного финансирования AID-Venture.*

В дискуссии приняли участие представители Минэкономики, Национального центра законодательства и правовых исследований, Белорусского инновационного фонда, Института экономики НАН Беларуси, ПВТ, Компании по развитию индустриального парка, государственных и частных банков, юридических компаний, а также частные инвесторы и владельцы бизнеса.

Директор Национального Агентства инвестиций и приватизации Наталья Никандрова подчеркнула, что в Беларуси есть главное для развития венчурной экосистемы: «основной ресурс для развития венчурной среды – интеллектуальный потенциал. У белорусов есть способности, креативность и интеллект. Осталось создать условия, чтобы это активно развивалось и практически использовалось». Н. Никандрова пообещала выслушивать и обсуждать все предложения по совершенствованию законодательства в сфере венчурных инвестиций в рамках рабочих групп при Министерстве экономики и КСИИ.

По мнению участников дискуссии, необходимо внести изменения в Закон «Об инвестициях» в части предоставления преференций инвесторам и принципа неприкосновенности собственности, а также пересмотреть практику привлечения руководителей юридических лиц к субсидиарной ответственности, внедрить ряд других предложений делового сообщества.

Организатор дискуссии, группа компаний «БЕЛБИЗ» планирует проводить встречи в рамках дискуссионного клуба B-Venture ежемесячно. Очередная встреча состоится 22 февраля в бизнес-клубе Имагуру.

*AID-Venture - программа развития венчурной экосистемы в Беларуси при поддержке USAID. В реализации принимают участие группа компаний Belbiz, юридическая фирма "Алейников и партнеры", международная образовательная программа для венчурных инвесторов Angel Labs, венчурный фонд 500 Startups.