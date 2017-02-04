Белорусский легпром пойдет в ЕС без ограничений

Квоты для белорусского легпрома на рынке ЕС действовали 23 года. Теперь Европейский парламент снял все ограничения на поставки белорусского текстиля.

Дело давно шло к либерализации, ведь сперва были введены жесткие лимиты, затем постепенно разрешенный объем экспорта расширяли, а в последнее время квота на разовые партии выросла до 5 тонн.

Отмена квот откроет европейский рынок для белорусских товаров, которые славятся своим качеством. Концерн «Беллегпром» уже вступил в Euratex – влиятельную конфедерацию текстильной и швейной промышленности, объединяющую крупнейшие организации Евросоюза.

Политическая «оттепель» в отношениях с Западом благоприятно сказывается на экономике.

«Нам бы хотелось выходить на рынок с собственными коллекциями, - заявила начальник управления концерна «Беллегпром» Анна Дашкова в эфире ОНТ - Сейчас это грубо обработанные ткани, а мы хотим продавать продукт с добавленной стоимостью – постельное белье, столовое белье, обувщики могут представить коллекции».

Между тем продукция белорусского легпрома все эти годы была популярна на рынках СНГ. В частности, брестские чулочники столкнулись с тем, что их продукцию подделывали. И это тоже показатель популярности бренда. Пока действовали ограничения, предприятия зря время не теряли. «То, чего мы добились за последние годы, – это усилия акционеров и новой команды менеджеров. В предприятие было инвестировано боле пяти миллионов долларов. Эти деньги мы потратили на модернизацию, замену оборудования, - сказал директор Брестского чулочного комбината Сергей Жевнерович. - Чтобы хорошо продаваться не только на рынке Беларуси, но и западной Европы, необходимо иметь хорошую цену и хороший продукт. Цена нашего продукта хорошая, качество – достойное. Нам не хватает малого, хотя, может, и основы в этом деле – денег. Для того, чтобы осуществлять масштабные маркетинговые мероприятия и обеспечивать свое присутствие в тех местах, где носки продаются. Деньги мы заработаем. Поэтому и в Западной Европе будем продаваться».