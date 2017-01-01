Белорусские беспилотники – курс на экспорт

Совместное предприятие по выпуску беспилотных летательных аппаратов создадут Беларусь и Китай.В Беларуси несколько организаций успешно разрабатывают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различных типов и назначения. Три года назад стало известно, что белорусские БПЛА, которые выпускает частная компания «КБ «Индела», будет закупать Вьетнам.

Производство беспилотников – весьма перспективная отрасль, так как аппараты уже применяются в разных сферах. Напомним, что Минске в порядке эксперимента дрон использовали как альтернативу инкассаторскому автомобилю.

Заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Чижик сообщил, интерес к сотрудничеству с нашей страной в области разработки БПЛА проявляют Россия, Вьетнам и Туркменистан, однако самым главным партнером выступает Китай.

«Мы готовим с Китаем создание совместного производства. Это крупнейшая компания КНР, думаю, и в мире, - сообщил С. Чижик. - Создание совместного производства планируется в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». По его словам, соответствующий договор может быть подписан в первом полугодии 2017 г.

С. Чижик подчеркнул, что в Беларуси внутренний рынок беспилотников имеет большую емкость, и производителям необходимо ориентироваться на экспорт. «В мире очень высокая конкуренция на рынке беспилотных летательных аппаратов. Если мы не объединимся с сильными компаниями, то удержаться там будет очень сложно», - цитирует БЕЛТА С. Чижика.