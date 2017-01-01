В Беларуси будет свой электромобиль

Экспериментальный образец автомобиля с электрическим двигателем разрабатывают ученые НАН Беларуси. «Работаем над новым автомобилем — электромобилем. Мы полагаем, что в 2017 году - Году науки - у нас будет экспериментальный образец», - сказал в эфире СТВ председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

Владимир Гусаков сообщил, что электромобиль планируется оснастить электродвигателем отечественных разработчиков. Напомним, что первые опытные образцы электромобиля на постсоветском пространстве были собраны в инжиниринговом центре в Минске, хотя сам проект принадлежал российскому бизнесмену Михаилу Прохорову. В его команде по созданию электромобиля работало немало белорусских специалистов. В частности, название, логотип и идею окраски придумал известный белорусский дизайнер Владимир Цеслер.

Михаил Прохоров планировал создать недорогой «народный» автомобиль, однако проект не состоялся и был закрыт в 2014 году.