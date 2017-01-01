В Беларуси будет свой электромобиль

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Экспериментальный образец автомобиля с электрическим двигателем разрабатывают ученые НАН Беларуси. «Работаем над новым автомобилем — электромобилем. Мы полагаем, что в 2017 году - Году науки - у нас будет экспериментальный образец», - сказал в эфире СТВ председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков. 

В Беларуси будет свой электромобиль

Владимир Гусаков сообщил, что электромобиль планируется оснастить электродвигателем отечественных разработчиков. Напомним, что первые опытные образцы электромобиля на постсоветском пространстве были собраны в инжиниринговом центре в Минске, хотя сам проект принадлежал российскому бизнесмену Михаилу Прохорову. В его команде по созданию электромобиля работало немало белорусских специалистов. В частности, название, логотип и идею окраски придумал известный белорусский дизайнер Владимир Цеслер.

Михаил Прохоров планировал создать недорогой «народный» автомобиль, однако проект не состоялся и был закрыт в 2014 году.


 