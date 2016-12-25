Приглашаем на Рождественскую благотворительную акцию!

В канун Рождества и Нового года журнал «Директор» приглашает Вас стать участником Рождественской благотворительной акции, которая состоится 23 декабря 2016 г. в поддержку Столбцовского психоневрологического интерната для людей-инвалидов и Червенского дома интерната для детей-инвалидов.
Всех гостей ждет яркая фотозона в новогоднем стиле, где вы сможете не только сделать красивые памятные фотографии, но и где вас будут ждать праздничные сюрпризы.
В Новый год желания сбываются и каждый из нас может стать волшебником и сделать искренний подарок тому, кто его ждет больше всех!
Дата: 23 декабря 2016
Время и место: с 12.00 до 21.00, супермаркет BIGZZ (Логойский тракт, 37)
По всем вопросам звоните по телефону (375) 29 311 66 88
Свои фотографии Вы сможете найти здесь
Команда организаторов:
Ольга Ковтуненко, праздничное агентство Celebrity, Евгения Драгун
При поддержке ТРЦ ЭКСПОБЕЛ .
Ждем Вас!