«Беларустурист» оденется в новую форму

Конкурс для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист» стартовал в сентябре, а на днях состоялось финальное шоу.

В конкурсе приняло участие 12 предприятий, в финале оказались только 6 из них. Конкурс проходил в три этапа: предприятия представили оргкомитету эскизы будущей форменной одежды и обуви; в рамках выставки «БелТЕКСлегпром» прошел закрытый предпоказ коллекций, где определился состав участников финала. Завершился конкурс финальным шоу: дефиле конкурсантов подготовила студия моды Сергея Нагорного, а пока модели готовились к показам, публику развлекали Саша Немо, Руслан Рогалевич, Дарья Володько и Марина Крапотина.

Зрители увидели, как вскоре будут одеты представители всех служб «Беларустуриста»: администраторы, горничные, сотрудник службы охраны и безопасности, официанты, бармены, сотрудники бюро путешествий и экскурсий; работник по комплексному обслуживанию зданий.

Сопредседатели жюри генеральный директор ТЭУП «Беларустурист» Людмила Сеньковская и председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик вручили финалистам конкурса сертификаты на размещение заказов и поощрительный приз – приглашение на новогоднюю экскурсию.

Победителями конкурса на корпоративную одежду для компании «Беларустурист» признаны: ОАО «БелКредо» (юбки, брюки, пиджаки, куртки, комбинезоны, фартуки, галстуки, бабочки); ОАО «МШФ «Надэкс» (сорочки, блузки); ОАО «Полесье» (жилеты, жакеты, футболки, кардиганы, фартуки); ЧПУП «Ромгиль-Текс» (жилеты); ОАО «ГОФ «Неман» (обувь); ОАО «Галантэя» (сумки, ремни).

«Персонал наших гостиниц – это те люди, которые одними из первых встречают гостей Беларуси, - отметила Людмила Сеньковская. - Восприятия внешнего вида сотрудников гостиниц в том числе формирует мнение о стране, о людях. Это очень важно, показать наше радушие и гостеприимство. 2017 год – Международный год туризма, в который «Беларустурист» войдет в новой форме с новыми идеями».

Напомним, что «Беларустурист» - это 8 гостинично-ресторанных комплексов, 8 туристско – оздоровительных баз, собственное автотранспортное предприятие "Белавтотурист", а также сеть бюро путешествий и экскурсий, расположенных во всех крупных городах нашей страны.

Завершив проведение одного конкурса, «Беларустурист» объявил о старте нового проекта под названием «Территория вкуса», в основе которого создание сетевого меню для ресторанов системы «Беларустурист» в лучших традициях национальной кухни. Проект будет реализован при участии профессионального повара, бренд-шефа и учредителя выездного ресторана «TastyCook», призера юбилейного чемпионата России по кулинарии и сервису 2010 г., ведущего кулинарных программ «Правильный завтрак» и «50 рецептов первого», эксперта журнала «Кулинарные советы», Дмитрия Кипеня.