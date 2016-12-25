Медиация – эффективный инструмент в решении коммерческих споров

Республиканская конфедерация предпринимательства и Белорусский республиканский союза юристов заключили соглашение о развитии медиации. Документ был подписан во время открытия конференции «Практика реализации экономической стратегии Беларуси».

Председатель ОО «Белорусский республиканский союз юристов», доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики Беларусь Виктор Каменков выразил уверенность, что участникам конференции не нужно разъяснять, что такое медиация, так как она прижилась и эффективно действует. В кризисные моменты такая форма решения возникших разногласий между субъектами хозяйствования как никогда актуальна.

По словам В. Каменкова, экономические суды перегружены, процент исполнения судебных решений падает.

Подписанное соглашение, по мнению В. Каменкова, предполагает системную работу союза юристов, конфедерации предпринимательства и центра медиации по урегулированию экономических споров между субъектами хозяйствования. В настоящее время добровольное исполнение медиативных соглашений по коммерческим спорам составляет 90%, подчеркнул председатель союза юристов.

Специалисты по медиации не устанавливают, кто прав, кто виноват, а помогают сторонам найти взаимовыгодное решение, а также проверяют его на возможность исполнения сторонами. Кроме того, обращение к медиатору экономит время, деньги и позволяет урегулировать конфликтную ситуацию без лишней огласки.

Критерии Суд Медиация Контроль над процессом Отсутствует => риски + неопределенность Полный контроль над процессом переговоров и принятием решения Выбор третьего лица Отсутствует => Судья назначается судом Медиатор выбирается сторонами Гибкость процесса Отсутствует => Суд назначает судебные заседания без учета возможностей и пожеланий сторон Стороны выбирают формат, время и место переговоров Конфиденциальность Отсутствует => Судебные заседания открыты и публичны Процесс конфиденциален; Медиатор обладает свидетельским иммунитетом Временной цикл От 2 месяцев до нескольких лет От 4 часов до 6 месяцев (по законодательству) Расходы Госпошлина + судебные расходы Вознаграждение медиатора (иные возможные расходы по договоренности сторон) Учет интересов сторон Отсутствует => Суд учитывает только представленные факты Учитываются стратегические, экономические и личные интересы сторон Эффективная коммуникация Отсутствует В основе переговорного процесса – конструктивный диалог Исполнение решения 1.Гарантии исполнения не обсуждаются в процессе разбирательства 2.Низкая добровольность исполнения судебных решений – 50% 3.Возможность принудительного исполнения решений (приказное производство) 1.Возможна проверка договоренностей на реалистичность их исполнения 2.Высокая добровольность исполнения медиативного соглашения - 90-95% 3.Возможность принудительного исполнения медиативного соглашения (приказное производство) по хозяйственным спорам

Таблица подготовлена медиатором Еленой Мосиевич, «Центр медиации и переговоров»