СОБЫТИЯ КОМПАНИЙ: 29 МАРТА – 5 АПРЕЛЯ

Предлагаем краткий обзор интересных новостей предприятий, компаний и банков.

«Санта Бремор» завершает строительство современного «склада». Стройка ведется на территории предприятия. Современный автоматизированный складской комплекс создается для того, чтобы оптимизировать логистику - управление материальными, информационными и людскими потоками. А также создать еще лучшие условия для хранения продукции. Автоматизированный складской комплекс станет одним из крупнейших в Беларуси.

ОАО «Банк Дабрабыт» и Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей подписали соглашение, которое значительно упростит малому бизнесу получение кредитов и расширит его возможности для роста. Суть соглашения довольна проста: представители малого бизнеса обращаются в банк за кредитом, при этом они могут не иметь залога на всю необходимую сумму. Тогда в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредиту можно воспользоваться поручительством фонда. При этом фонд поручается на 60% от суммы кредита, а остальную часть обеспечения предоставляет сам клиент.

ОАО «Витебскхлебпром» стабильно удерживает лидерские позиции в общем экспорте хлебопекарных объединений нашей страны. Большая часть экспорта — поставки в Российскую Федерацию. Технология производства заварных ржано­пшеничных хлебов является сильным конкурентным преимуществом белорусского хлебопечения. А использование технологии глубокой заморозки позволяет расширять радиус поставок, ограничиваемый ранее сроками реализации свежего хлеба.

В СЭВ «Брест» открылся завод по производству алкидных красок и эмалей. Новое производство открыла компания «Диском», которая является дочерним предприятием международного концерна DAW SE. Новый завод будет производить алкидные лаки и эмали под торговой маркой Alpina. Мощность предприятия составит 3 тысячи тонн продукции в год.

Банк БелВЭБ открыл сервисный офис нового формата. Главный акцент - на самообслуживании. В новом офисе банка имеется полностью автоматизированная зона. Здесь присутствует: платежно-справочный терминал, аппарат автоматического обмена валют, банкомат с функцией управления наличкой.

Источники: «Банк Дабрабыт», «Беларусь-1», «Вечерний Брест», «Витьбичи», TUT.BY