В Минске откроют «памятник» сисадмину

В честь системного администратора в центре белорусской столицы планируется установить арт-объект, размещенный в дополненной реальности. Увидеть композицию позволит специальное приложение. Где конкретно будет находиться объект, авторы пока держат в секрете, но заверяют, что место выбрано приятное и доступное.

Невероятно, но факт: в столице IT-страны есть памятники городовому, торговцу, фотографу и даже Симону Боливару, и нет ни одного, посвященного труженикам Information Technology. В год 30-летия интернета и 25-летия Байнета компания hoster.by решила восстановить справедливость, поэтому уже в июле 2018-го стартовал прием идей и проектов арт-объекта.

“Работа системных администраторов значительно изменилась. В hoster.by это видно, как нигде, потому что админы всегда были смысловым ядром бизнеса, — говорит генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Раньше они были айтишниками-пионерами, которые спасали бухгалтеров от сердечных приступов после “ой, я что-то нажала, и все пропало”; размещали первые белорусские сайты на хостинге и объясняли клиентам, что такое этот самый хостинг. Сегодня они работают в компании, обслуживающей обе национальные доменные зоны. Сисадмины выполняют сложнейшие технические решения на базе облаков и проектируют бесперебойные функционалы для банков и онлайн-платформ. Кем, если не такими ребятами, стоит гордиться?”

Предложений поступило много. Были и «Админ, повергающий принтер», и «Админ, разрывающий пасть юзеру», и пингвин с бубном… Практически во всех фигурировали бубен, кофе, чайник, борода и вязаный свитер. Из материалов чаще всего назывались бронза и гранит.

Но в компании выбрали по-настоящему «айтишное» решение: дополненную реальность. Кроме инновационности, здесь скрыта и чисто практическая выгода: никто не сможет «обидеть» AR-памятник, а значит, и извиняться не придется. Да и проблема с голубями эффективно решена.

«В дополненной реальности планируется воплотить образ сурового и талантливого админа, за которым охотятся корпорации. Именно он может превратить идею в работающий проект всего за пару ночей.

Еще никто в Беларуси не устанавливал арт-объект в AR. И, если честно, волнуемся за результат. Но с нами крутая команда разработчиков и поддержка админского сообщества», – рассказывает PR-менеджер компании Ольга Кузеева.

В hoster.by надеются открыть арт-объект в День сисадмина, который в этом году отмечается 26 июля.