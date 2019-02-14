СОБЫТИЯ КОМПАНИЙ: 25 ЯНВАРЯ – 1 ФЕВРАЛЯ

Предлагаем краткий обзор интересных новостей предприятий, компаний и банков.

В Бресте открылся отель Hampton by Hilton. Это второй отель под этим брендом в Беларуси. Отель на 120 номеров идеально расположен всего в двух километрах от центра Бреста, недалеко от улицы Советская, оживленного района с множеством магазинов и ресторанов. Hampton by Hilton Brest находится в непосредственной близости от польской границы, что делает его удобным вариантом для деловых людей и туристов из Польши.

Госкомитет по имуществу одобрил Перечень открытых акционерных обществ, которые могут быть приватизированы в этом году. Одобрена приватизация ОАО «Гомсельмаш», ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт», ОАО «Минский завод отопительного оборудования», ОАО «ЦАУК», а также ряд других предприятий Минстройархитектуры, Минпрома, Минсельхозпрода, концернов «Беллегпром», «Беллесбумпром», «Белгоспищепром».

ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» приступило к реализации инвестиционного проекта по реконструкции размольно-подготовительного отдела и технологического потока бумагоделательной машины №2. Проект предусматривает замену существующего основного технологического оборудования на более производительное новое. Это позволит увеличить производительность бумагоделательной машины на 50%, или до 52 200 тыс. т в год.

Карта рассрочки «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь) удостоена бронзовой медали профессионального конкурса «Брэнд года 2018» в номинации «Карты рассрочки». Исследование проводилось компанией SATIO в декабре 2018 г. методом online-опроса. Годом ранее в этой же номинации брэнд карты «Черепаха» по итогам исследования потребительских предпочтений жителей Беларуси был отмечен бронзовой наградой.

Источники: «ЕЖЕДНЕВНИК», «СБ Беларусь сегодня» , БЕЛТА, агентство новостей «Телеграф»