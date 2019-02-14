СОБЫТИЯ КОМПАНИЙ: 18 – 21 ЯНВАРЯ

Предлагаем краткий обзор интересных новостей предприятий, компаний и банков. Белорусская железная дорога подписала контракт с ЗАО «Штадлер Минск». Акции БЦЗ и «Кричевцементношифера» перейдут Белорусской цементной компании. Банк Москва-Минск» сменил название. Реконструкция на Лукомльской ГРЭС.

Белорусская железная дорога подписала контракт с ЗАО «Штадлер Минск» на закупку электропоездов для межрегиональных линий бизнес-класса. В соответствии с контрактом БЖД до 2021 г. приобретет 10 современных пятивагонных электропоездов серии ЭПМ переменного тока с максимальной скоростью 160 км/ч. Для реализации инвестпроекта планируется привлечь кредитные ресурсы ведущих иностранных банков.

Акции БЦЗ и «Кричевцементношифера» перейдут Белорусской цементной компании. Акции этих предприятий будут переданы в хозведение БЦК безвозмездно. Кроме того, до 1 марта будут переданы в ведение инженерного республиканского унитарного предприятия «Белстройцентр» находящиеся в собственности Республики Беларусь акции ОАО «Могилевский домостроительный комбинат», «Трест Белтрансстрой», «Гомельтехмонтаж», «Гомельпромстрой», «Гроднопромстрой», «Гомельский домостроительный комбинат», «Могилевтехмонтаж».

Банк Москва-Минск» сменил название. Теперь это «Банк Дабрабыт». Внешние перемены продиктованы внутренними. Ранее у финансового учреждения был российский акционер. Однако с тех пор сменился состав учредителей, да и деятельность теперь ориентирована на внутренний рынок. Новое название, уверены в банке, будет способствовать его успешной приватизации. Это одна из главных целей финансового учреждения на ближайший год. Переговоры сейчас ведутся с инвесторами из разных частей света.

Реконструкция на Лукомльской ГРЭС (Чашникский р-н Витебской обл.) в рамках мероприятий по интеграции Белорусской АЭС в объединенную энергетическую систему начнется в марте текущего года. Модернизацию планируется завершить в 2020 году. В настоящее время годовая выработка электроэнергии на Лукомльской ГРЭС составляет 7,5–14 млрд. кВтч. Установленная мощность – 2889,5 МВт.

Логистический и почтовый оператор DPD в Беларуси запустил сеть собственных почтоматов в Минске, которая позволит белорусским онлайн-ритейлерам удешевить самую затратную часть доставки – последнюю милю. Уже установлено и полностью функционирует 10 аппаратов. Это первый этап построения сети в Беларуси. После анализа востребованности данного сервиса в Беларуси, компания будет готова расширять сеть по всей стране, чтобы предложить оптимальные логистические решения всем своим клиентам.

Источники: БЕЛТА, «СБ Беларусь сегодня», телеканал ОНТ, ИА «Интерфакс-Запад», BelRetail.by