СОБЫТИЯ КОМПАНИЙ: 11-18 ЯНВАРЯ

Предлагаем краткий обзор интересных новостей предприятий, компаний и банков.

«Гомсельмаш» готов к выпуску нового комбайна ПАЛЕССЕ GS3219. «Сердце» новинки мощностью 390 лошадиных сил, объемом 15 литров с электронной системой впрыска топлива от нашего проверенного партнера – Ярославского моторного завода ОАО «Автодизель». Обновленный дизайн, просторная кабина с великолепным обзором и мощная электроосветительная система, которая обеспечивает прекрасную видимость при работе ночью, стали бонусами новинки. Первая промышленная партия GS3219 выйдет с конвейера уже в первой половине текущего года.

Электробусы «Белкоммунмаш» начнут курсировать в Душанбе. Первоначально в Беларуси будет закуплено четыре электробуса. Бесконтактные троллейбусы (модель 32100D), могут ездить как с помощью троллейбусной электросети, так и в автономном режиме. Инновационный троллейбус способен преодолевать без контактной сети до 15 км, тогда как обычные троллейбусы могут проехать на автономном ходу не более 500 м. Данная модель уже показала свои возможности на магистралях более чем 40 городов России, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана и Сербии.

ЗАО «Альфа-Банк» совместно с Бизнес-школой ИПМ создали Академию Бизнеса, которая с января запускает бесплатное обучение для всех белорусов. Образовательная инициатива теперь доступна всем предпринимателям и руководителям, вне зависимости от того, в каком банке они обслуживаются. Бесплатные бизнес-семинары выступают альтернативой долгосрочным и дорогостоящим программам MBA. В Академию Бизнеса могут попасть предприниматели, владельцы и руководители небольших компаний.

Запустили первый магистральный нефтепродуктопровод Новополоцк – Фаниполь, который удешевит стоимость транспортировки топлива на четверть. Он связал крупнейшие в стране нефтеперерабатывающий завод и базу для хранения топлива. Магистраль позволит поставлять в Фаниполь до миллиона тонн автомобильного топлива в год и обеспечивать не только столичный регион, но также Брестскую и отдельные регионы Гродненской и Могилевской областей.

«Белоруснефть» планирует удвоить число станций для зарядки электромобилей. В Беларуси к концу 2019 года будет работать более 150 станций для зарядки электромобилей против 70 станций в настоящее время. Большинство новых станций будет построено в Минске и прилегающих районах. Зарядные станции будут построены на действующих АЗС «Белоруснефти» и в местах общего пользования – около крупных торговых и деловых центров, Минского аэропорта, железнодорожного вокзала.

Источники: агентство новостей Тelegraf.by, ОАО «Гомсельмаш», БЕЛТА, Беларусь-1, ИА «Интерфакс-Запад»