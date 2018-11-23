«Диалог» состоится в «Великом камне»

23 ноября в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» пройдет очередное заседание Республиканского Клуба руководителей «Диалог».

Клуб руководителей для директоров и владельцев бизнеса создан при Республиканской конфедерации предпринимательства.

В деловой встрече участников примут участие эксперты по вопросам развития экономики и бизнес-среды, стимулирования экспорта, инвестиционных проектов, представляющих интерес для бизнеса, руководители компаний, резиденты Парка, Национального агентства инвестиций и приватизации, представители ООН, ПРООН, международных финансовых организаций и др.

Заседание состоится в пятницу в 15 ч. по адресу: Минская обл., Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», Пекинский пр-т, 18.



Групповой выезд будет организован от Министерства спорта и туризма: г. Минск, ул. Кирова,8, к. 2, в 14 ч.

Принять участие в заседании можно после предварительной регистрации. По вопросам участия в заседании Клуба обращаться в исполнительную дирекцию СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» к координатору проекта Дмитрию Александровичу Дудюку, тел. +375 (33) 615-04-74, исполнительному директору Екатерине Александровне Микуцкой, +375 (44) 763-70-82, в офис Конфедерации: +375 (17) 322-23-18/59 или Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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