СОБЫТИЯ КОМПАНИЙ: 9 –16 НОЯБРЯ

Предлагаем краткий обзор интересных новостей предприятий, компаний и национальных центров.



«Камволь» и Белорусская палата моды подписали соглашение о сотрудничестве. На «Камволе» завершаются работы по созданию дизайн-центра. Дизайн-центр будет открытой площадкой, в любой момент можно прийти и начать работать.

Лидский мясокомбинат обанкротился. В Гродненской области одним мясопереработчиком меньше: ОАО «Лидский мясокомбинат», в котором государству принадлежит 97,78 % акций и 2,22 — работникам, признано банкротом и к 25 июля 2019 г. будет ликвидировано. Решение о нецелесообразности досудебного оздоровления акционеры приняли еще в мае прошлого года, в суде было открыто конкурсное производство по делу об экономической несостоятельности, и в июле текущего завод признан банкротом.

«Сысуев, Бондарь, Храпуцкий» подтвердили лидирующие позиции в международном рейтинге. Ведущее профессиональное рейтинговое издание International Financial Law Review (IFLR) опубликовало итоги исследования IFLR 1000 2019 г. По результатам исследования рынка юридических услуг Беларуси юридическая фирма/адвокатское бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий» (SBH Law Office) признана лидером юридического рынка (Tier 1) в области финансового и корпоративного права.

Национальный центр маркетинга МИД Беларуси провел первый on-line семинар из цикла страновых семинаров в режиме видеоконференций. Актуальную информацию по теме диверсификации рынков сбыта страны пребывания предоставили представители Посольств Беларуси в Польше, Болгарии, Финляндии, Китая, Индонезии, Бразилии. В on-line семинаре приняли участие представители более 70 белорусских предприятий. Наибольшим спросом для изучения возможностей белорусского экспорта товаров стали регионы Польши и Китая.

Акции ОАО «Красносельскстройматериалы» на безвозмездной основе переданы Белорусской цементной компании. Правительство распорядилось передать BYN49,7 млрд акций на общую сумму BYN144,28 млн. При этом номинальная стоимость одной акции составила BYN 0,0029 рубля. Таким образом, Белорусская цементная компания получила в управление 94,48% акций крупнейшего предприятия страны по производству строительных материалов.

Источники: БЕЛТА, «Беларусь сегодня», пресс-служба SBH, пресс-служба Национального центра маркетинга МИД Беларуси, SPUTNIK Беларусь