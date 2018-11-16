В РУПП «Гранит» рассказали о планах развития предприятия

Справка «Директора» Республиканское унитарное производственное предприятие «Гранит» является крупнейшим предприятием в Европе по производству нерудных строительных материалов. В настоящее время оно выпускает более 21 млн т гранитного щебня в год. Протяженность карьера «Микашевичи» составляет 50 км, из них 15% - это бетонное покрытие и асфальт. Продукция предприятия используется в качестве заполнителя для битумоминеральных смесей и поверхностных обработок дорог, аэродромных покрытий и стоянок для автомобильного транспорта, для бетона и строительного раствора, в гражданском и дорожном строительстве, гидротехническом строительстве, для балластного слоя железнодорожного пути и других строительных работ. В числе клиентов предприятия - крупнейшие отечественные и иностранные фирмы дорожно-строительного и строительного комплексов, железнодорожники, мостостроители и другие. Если 10 лет назад РУПП «Гранит» выпускалось лишь несколько видов продукции, то сейчас - более 30. Почти треть экспортных поставок белорусского щебня приходится на страны Балтии и Польшу. Например, в Литву за 3 года отправлено 2 млн т продукции, в Польшу в текущем году поставлено 800 тыс. т. Основные отечественные объекты для предприятия в настоящее время - аэродром в Болбасово, для реконструкции взлетно-посадочной полосы которого в 2017 г. было отгружено 900 тыс. т щебня, а в текущем - 300 т. А также - трасса М6, для строительства которой было поставлено 1200 млн т щебня в 2017 г. и 1300 млн т - в текущем.