В РУПП «Гранит» рассказали о планах развития предприятия

2 ноября 2018 г. в рамках международной конференции «ГРАНИТ-ЭКСПОРТ-2018» РУПП «Гранит» организовало пресс-тур с целью ознакомить журналистов ведущих белорусских СМИ экономической тематики с перспективами добычи, переработки и экспорта продукции предприятия, поделиться планами расширения производственных мощностей и освоения новых видов продукции.
Участники пресс-тура посетили смотровую площадку «Микашевичи», ознакомились с технологическим процессом добычи горных пород (массовый взрыв, погрузка, перевозка и переработка горной массы), осмотрели погрузочные площадки, и ознакомились с технологическим процессом разработки перспективного карьера месторождения «Ситницкое».
Что касается конференции, то это - традиционное мероприятие, которое РУПП «Гранит» проводит для специалистов добывающей отрасли, представителей отечественных и зарубежных предприятий-партнеров, строительных организаций, компаний других отраслей, активно использующих щебень микашевичского производства.
Во время конференции обсуждались следующие вопросы:
- реализация проекта «Строительство горно-обогатительного комбината «Ситницкое»;
- перспективы модернизации предприятия;
- расширение рынков сбыта и увеличение объемов производства продукции и услуг, в т.ч. на экспортных рынках (Российская Федерация, Литва, Латвия, Польша и др.);
- соблюдение требований природоохранного законодательства, предотвращение рисков загрязнения окружающей среды и снижение техногенной нагрузки в связи с реализацией нового инвестиционного проекта;
- целенаправленная работа по повышению уровня профессиональных знаний и квалификации работников предприятия, в т.ч. экологической подготовки;
- создание новых высокопроизводительных рабочих мест.
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Справка «Директора»
Республиканское унитарное производственное предприятие «Гранит» является крупнейшим предприятием в Европе по производству нерудных строительных материалов. В настоящее время оно выпускает более 21 млн т гранитного щебня в год. Протяженность карьера «Микашевичи» составляет 50 км, из них 15% - это бетонное покрытие и асфальт.
Продукция предприятия используется в качестве заполнителя для битумоминеральных смесей и поверхностных обработок дорог, аэродромных покрытий и стоянок для автомобильного транспорта, для бетона и строительного раствора, в гражданском и дорожном строительстве, гидротехническом строительстве, для балластного слоя железнодорожного пути и других строительных работ. В числе клиентов предприятия - крупнейшие отечественные и иностранные фирмы дорожно-строительного и строительного комплексов, железнодорожники, мостостроители и другие.
Если 10 лет назад РУПП «Гранит» выпускалось лишь несколько видов продукции, то сейчас - более 30. Почти треть экспортных поставок белорусского щебня приходится на страны Балтии и Польшу. Например, в Литву за 3 года отправлено 2 млн т продукции, в Польшу в текущем году поставлено 800 тыс. т. Основные отечественные объекты для предприятия в настоящее время - аэродром в Болбасово, для реконструкции взлетно-посадочной полосы которого в 2017 г. было отгружено 900 тыс. т щебня, а в текущем - 300 т. А также - трасса М6, для строительства которой было поставлено 1200 млн т щебня в 2017 г. и 1300 млн т - в текущем.