Деревообработка и мебель Беларуси-2018

13 сентября в рамках выставки «Мебель-2018» прошел бизнес-форум «Состояние и перспективы внешнеэкономической деятельности предприятий деревообрабатывающей и мебельной промышленности Республики Беларусь».

Мероприятие организовали Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского (БСПН), Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси при поддержке концерна «Беллесбумпром» и ряда зарубежных организаций.

Ключевой темой обсуждения стало развитие экспорта, так как продукция деревообработки становится одной из весомых статей внешней торговли Беларуси. Так, по данным Белстата, в 2017 г. продажи за рубеж изделий из дерева и бумаги достигли почти 1,3 млрд долл., увеличившись за год почти в полтора раза.

Приглашенные зарубежные эксперты из Германии представили актуальные обзоры западноевропейских рынков продукции деревообработки и мебели.

Так, уполномоченный оценщик и консультант Всеобщего союза германской торговли продукцией деревообработки Клаус Геке и советник БСПН доктор Валерий Просветов рассказали о тенденциях и структуре отраслевого рынка, роли международных специализированных выставок, возможностях производственной кооперации для белорусских предприятий, стандартах качества, европейском регулировании производства и торговли изделиями деревообработки.

Адвокат адвокатской канцелярии Традео Фабиан Брекхаймер (Внешнеторговый союз земли Северный Рейн-Вестфалия) ознакомил участников форума с немецким законодательством, касающимся торговли продукцией деревообработки, правовыми основами сделок, страхованием правовых рисков в немецко-белорусском бизнесе.

Управляющий директор концерна «Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ» Герд Й. Хеммерлинг и технический директор Polipol-Gruppe Исаак Андре рассказали о перспективах реализации внешнеэкономических проектов в Польше и Беларуси, о технических нормах и стандартах качества, сертификации поставок комплектующих и монтажа мебели.

В частности, сейчас завершаются подготовительные и строительные работы для размещения немецкого производства мягкой мебели «Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ» на базе ОАО «Ивацевичдрев». На его создание и функционирование компания инвестирует 1,5 млн евро.

Белорусские спикеры - руководители концерна «Беллесбумпром» и Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности представили обзоры возможностей своих отраслей, представители Банка Развития и Беларусбанка проинформировали об актуальных аспектах финансовой поддержки экспорта и предоставлении экспортных кредитов.

Заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько рассказал о состоянии лесопромышленной, деревообрабатывающей и мебельной отрасли страны, потребностях и структуре внутреннего рынка, белорусского экспорта. Он отметил, что несколько лет назад мебельным бизнесом занимались 600 субъектов хозяйствования, а сегодня их количество удвоилось.

Предприятия концерна отправляют за рубеж почти 66% мебели: в 2017 г. внешние поставки достигли почти 0,5 млрд долл. Это немалая добавка в общую копилку страны, свидетельствующая об экспортоориентированности отрасли.

Более подробно о прошедшем форуме мы расскажем в ближайшем номере журнала «Директор».