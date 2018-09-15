13-14 октября состоится большой женский фестиваль Lady Fest.

Территория самого стильного пространства Минска Double Tree By Hilton станет местом культурного городского масштабного мероприятия, посвященного развитию современной прогрессивной женщины - Lady fest.
Lady fest - настоящий женский рай, где можно не только провести время с подругами и единомышленницами в праздничной атмосфере, но и сделать покупки, завести новые знакомства, вдохновиться идеями для своего дела. И главное – стать немножко лучше, чем вчера!
Business&Skills
В рамках фестиваля действует специально разработанная образовательная программа. Серия лекций, мастер-классов и воркшопов в тематиках «Бизнес», «Психология», «Здоровый образ жизни», «Мода и красота».
Среди спикеров успешные и преуспевающие во всех сферах женщины. Которые поделятся своим профессиональным опытом и работающими кейсами.
В программе:
- Дарья Лебедева. Основатель бренда одежды «Lifestyle Simple Designe» (LSD) - победитель в номинации «Открытие года» Belarus National Fashion Award.
Тема:«Как перестать бояться и начать шить»
От идеи до реализации: что нужно знать, чтобы запустить свой фэшн-стартап. 4 главные ошибки, которые можно допустить при открытии своего бренда, и 4 самых верных решения, которые необходимо принять. Чего мы добились благодаря и вопреки. Личностный рост: трансформация мышления от наемного сотрудника до предпринимателя. Особенности женского менеджмента: как не «перегореть» и где искать вдохновение. Записаться
- Ольга Гринева. Соучредитель PR- агентства Sette (Организаторы фестивалей «День Швеции», «День Великобритании», «Тбилисоба» и др., сооснователь магазина израильской косметики Mineral Sea.
Тема: «Успешна ли я? История одного кейса» Мотивационная сессия про успех и успешность. Как добиться поставленных целей. Как не бояться, а действовать. На примере собственного профессионального опыта. Записаться
- Наталья Темченко. Бизнес-тренер, коуч, арт-терапевт, предприниматель.
Тема: «Матрица бизнеса. Или как за 30 минут идею превратить в бизнес-план и начать зарабатывать на ней» Презентация авторской разработки, как запустить свой собственный бизнес с нуля. Записаться
- Наталья Царикова. Директор по развитию креативного агентства TDI GROUP, эксперт в области бизнес-отношений, организатор и спикер благотворительного женского клуба «Женская беседка».
Тема: «Ресурсное состояние. Must для современной девушки»
Что такое ресурсное состояние, в чем его ценность для каждой современной девушки. Как активизировать и постоянно пополнять свое ресурсное состояние. Практические рекомендации для его осознания и стимул к его восстановлению. Записаться
- Евгения Гриб. Бизнес-психолог. Бизнес-тренер.
Тема:«План вашей мечты. Как сделать реальностью то, что вы хотите»
Создание картинки будущего. 5 уровней потребностей. Фокусировка на 3 витальные сферы. Как правильно заякорить цель. Как правильно составить план своей цели. Записаться
И, конечно, это еще не все! Полный список спикеров и регистрация на конференцию на ladyfest.by
На мероприятии все гости также смогут выиграть сертификаты на бизнес-обучение, получить консультацию, а, возможно, стать первой LADY AWARDS 2018.
Подробная программа на http://ladyfest.by
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