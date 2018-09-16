Место встречи – фонтан у Большого театра

По воскресеньям, начиная с 16 сентября, на площадке около Большого театра Беларуси будет играть симфонический оркестр.

В дни вечерних спектаклей здесь будут звучать вальсы, польки, марши – симфонический оркестр Большого театра подарит минчанам и гостям столицы прекрасные получасовые программы, основу которых составит популярная классическая музыка. Начало концертов – в 17:10. Правда, как отмечают в театре, праздник музыки возможен исключительно при хорошей погоде!

Такие концерты под открытым небом уже становятся традицией. Как и в прошлом сезоне, за дирижерским пультом будут два маэстро – Олег Лесун и Иван Костяхин.

«Главное – самому настроиться позитивно и подарить солнечные эмоции слушателям, – говорит Олег Лесун. – Программы концертов, конечно, немного будут меняться. Лично я всегда стараюсь хотя бы чуть-чуть настроить зрителя на волну того спектакля, который будут давать на сцене театра вечером после нашего выступления. Мы играем на открытом воздухе, а поэтому для концертов выбираю яркие номера – из балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» П. Чайковского, вальсы Георгия Свиридова или Арама Хачатуряна, «Венгерский танец» Антонин Дворжака, увертюру к опере «Кармен» Жоржа Бизе или его сюиту «Арлезианка». Именно эти произведения звучат наиболее выигрышно, заводят публику и создают солнечное настроение».

А вот что сказал маэстро Иван Костяхин: «Эти концерты – другой формат существования музыканта. Ведь подобные программы напоминают флешмоб. Мы непосредственно общаемся с публикой, показывая зрителям, что все мы переживаем схожие эмоции. Просто есть люди, которые в силу образования и дарования общаются с миром через музыку. И этот язык, как оказывается, может быть понятен. Всегда радуюсь, когда после концерта ко мне подходят зрители и искренне, неподдельно удивляются: «А ведь я знаю эту музыку!» И это действительно так. В программе – популярная театральная классика: Петр Чайковский, Иоганн Штраус, Михаил Глинка, Франц Легар, Джакомо Пуччини. Это та музыка, которую, я бы сказал, можно слушать всегда. Музыка, которая дарит удивительное – теплое настроение. Музыка, которая только подчеркнет прекрасный осенний антураж вокруг театра. Музыка, наполненная исключительно положительными эмоциями. Музыка, которая звучит в такт сердца каждого слушателя. В ней есть все то, ради чего зрители приходят в театр. А это – сказка и счастье!..»

Кстати, по воскресеньям вечерние спектакли в Большом театре Беларуси начинаются в 18 часов.