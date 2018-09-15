СОБЫТИЯ КОМПАНИЙ: 7– 14 СЕНТЯБРЯ

Предлагаем краткий обзор интересных новостей предприятий, компаний и банков.

«Амкодор-Логойск» усиливает свои позиции. Предприятие масштабно модернизируется. В ближайшей перспективе вместо ста двадцати единиц лесной техники ежегодно здесь будут выпускать триста шестьдесят. Появится и 300 новых рабочих мест. Техника для лесопромышленного комплекса востребована: в этом году завод впервые вышел с экспортом в Польшу и Францию.

Национальный аэропорт Минск принял более 3 млн пассажиров. За август 2018 г. число обслуженных в Национальном аэропорту Минск самолетовылетов составило 2 607, что на 7,5% превысило результаты работы за аналогичный период прошлого года. В августе 2018 года аэропорт обслужил 540 142 пассажира, прирост составил 10,2%. Всего за 8 месяцев нынешнего года авиапредприятие обслужило 3 024 054 пассажира (прирост 8,8%) и 17 356 самолетовылетов (прирост 6,6%).

«Палессе» испытывают в Татарстане. Зерноуборочные комбайны производства «Гомсельмаша» составляют более 45% парка АПК Татарстана. Для прохождения испытаний к ним присоединился уникальный газомоторный зерноуборочный комбайн «Палессе GS4118K». В планах испытаний – уборка ячменя, пшеницы, кукурузы и других зерновых культур на полях Менделеевского района Татарстана.

СЗАО «БЕЛДЖИ» планирует к 2020 году расширить географию экспорта. С начала года завод выпустил 5 тыс. автомобилей, из которых 3 тыс. продано в России и 1,8 тыс. – в Беларуси. В настоящее время в Минске работают два официальных дилерских автоцентра Geely и по одному в каждой области. До конца 2018 г. в столице планируется открыть третий дилерский центр.

Команда ОАО «Банк БелВЭБ» приняла участие в Минском полумарафоне: к спортивному празднику для профессионалов и любителей бега присоединился 31 человек. В 2017 г. работники банка впервые испытали свои возможности на беговом событии года. Поддержка социально значимых инициатив предусмотрена и Стратегическим планом развития ОАО «Банк БелВЭБ» на 2016-2019 годы.

«Победу» выставили на аукцион. КУП «Мінская спадчына» выставило на аукцион здание старейшего кинотеатра белорусской столицы. В условиях аукциона указано, что помещение можно использовать под объект общественного питания и торговли с кинозалом и иными культурно-развлекательными функциями. Новый владелец также должен будет сохранить историческое наименование кинотеатра – «Победа!».

Источники: Национальный аэропорт «Минск», холдинг «Гомсельмаш», телеканал «Беларусь-1», БЕЛТА , ОАО «Банк БелВЭБ», ИА «Интерфакс»

