НОВОСТИ КОМПАНИЙ: 6 – 13 ИЮЛЯ

Предлагаем краткий обзор интересных новостей предприятий, компаний и вузов. БЖД получила российские вагоны. Белорусские комбайны в Грузии. Этнография и алкоголь. Педуниверситет как экспортер. Домашний интернет от velcom.

БЖД получила российские вагоны. На Белорусскую железную дорогу поставлено 20 плацкартных пассажирских вагонов производства Тверского вагоностроительного завода. В ближайшее время они будут задействованы на двух направлениях: Минск - Москва и Минск – Санкт – Петербург. Договор поставки заключен между лизинговой компанией ООО «БелВЭБлизинг» и Минским отделением Белорусской железной дороги.

Белорусские комбайны в Грузии. Крупная партия новых белорусских комбайнов приступила к работе на полях Грузии, где высоко оценили качество наших зерноуборочных машин.

Этнография и алкоголь. Совмин своим постановлением внес изменения в перечень юридических лиц, которые производят оригинальные алкогольные напитки в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках. В него дополнительно включены общества с ограниченной ответственностью «Дедова корчма», «Трест и К», а также СЗАО «Энерго-Оил».

Международный аэропорт «Витебск» предлагает Смоленской области, у которой нет собственного аэровокзала такого класса, использовать белорусский аэропорт как основной для этого российского региона. В частности, аэропорт «Витебск» удобен для организации авиаперевозок в города Краснодарского края, Санкт-Петербург и другие населенные пункты России.

Педуниверситет как экспортер. Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка в последние четыре года увеличил экспорт образовательных услуг в 3,5 раза. В настоящий момент в БГПУ учатся представители 20 стран, это около 700 иностранных студентов, из них 15% обучаются на дневном отделении.

В БЦ «Роял Плаза» открылся круглосуточный тренажерный зал GYM24. Инвесторами зала выступили литовцы Адонис Григаравичюс и Арвидас Репшас, которые решили открыть автономный тренажерный зал с оборудованием премиум-класса в доступном месте столицы.

Транспортно-логистический центр на границе с Литвой начнет работу в августе. Строительство идет рядом с пунктом пропуска «Каменный Лог». Новый объект позволит ускорить оформление документов и создать водителям более комфортные условия на границе.

Домашний интернет от velcom. Доступ к оптоволоконной связи от телеком-оператора получили 1 005 460 домохозяйств. Это подтверждает статус velcom как крупнейшего в Беларуси частного оператора фиксированного интернета.

Источники: БЕЛТА, naviny.by, telegraf.by, газета «Звязда»