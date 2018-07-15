Новое СТО BOSCH открылось в Минске

10 июля в Минске, на ул. Каменногорской, в составе сети Бош Авто Сервис открылся новый комплексный центр по диагностике и ремонту автомобилей - СТО «1‑й километр». Этот автосервис стал седьмым в столице, работающим по стандартам компании Bosch, с использованием оригинального оборудования и автозапчастей.

Чтобы полностью соответствовать высоким требованиям компании, на СТО был проведен комплекс мероприятий, обязательных для каждого сервиса-партнера Bosch в Беларуси (обучение персонала работе по стандартам сети Бош Авто Сервис, прохождение аудита качества и ряд других). Как и все СТО сети, станция будет осуществлять ремонт и обслуживание ключевых узлов и систем автомобилей (ходовая часть, двигатель, КПП, рулевое управление, тормозная система, электроника, системы комфорта и климатические установки). Кроме того, что все базовые операции СТО осуществляются на оборудовании Bosch, главной «фишкой» новой станции является цифровая поддержка обслуживания систем и функций авто. Важным нововведением также стала система обратной онлайн-связи - Bosch HotLine. Кроме возможности технической консультации по телефону, HotLine включает в себя информационную поддержку специалистов Bosch Service по заказу, подбору и установке запчастей, справочной информации о продукции Bosh и т.д.

Как отметил эксперт по развитию сети Бош Авто Сервис в Республике Беларусь Вячеслав Савич: «Одна из наших приоритетных задач - обеспечить белорусским автомобилистам тот же уровень сервиса, который доступен в рамках сети Бош Авто Сервис в любой другой стране мира. Увеличение доли цифровых технологий в отрасли значительно расширяет возможности диагностики, использование оригинального оборудования Bosch обеспечивает гарантию высокого качества услуг. Эти параметры и делают новое СТО частью большой семьи Бош Авто Сервис. И мы рады, что c присоединением СТО «1-й километр» объектов, соответствующих лучшим мировым стандартам, в Беларуси вообще и в Минске в частности стало больше».

Сегодня группа компаний Bosch является ведущим мировым поставщиком технологий и услуг. В компании работает около 400.500 сотрудников (данные на 31 декабря 2017 г.). По предварительным данным, в 2017 г. оборот компании составил 78 млрд евро. Бош Сервис - одна из крупнейших сетей независимых СТО в мире, а также самая популярная сеть автосервисов в Европе. Она была создана концерном BOSCH еще в 1921 г., и в настоящее время насчитывает свыше 17 тыс. партнерских станций более чем в 150 странах. Важная отличительная особенность сервисов Bosch - регулярное проведение тренингов (в том числе онлайн) для специалистов и другие мероприятия по повышению квалификации персонала. К настоящему моменту сеть Бош Сервис в Беларуси объединяет 30 СТО.

Павел Гайдукевич